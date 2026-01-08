Miraç Kandili Ne Zaman, Hangi Gün? Diyanet Takvimine Göre 2026 Miraç Kandili Tarihleri ve İbadetleri

Miraç Kandili, İslam takvimine göre üç aylarında ilki olan Receb ayının 27. gecesine denk gelmektedir. Bu yüzden Miladi Takvime göre her yıl farklı bir güne denk gelmektedir.

2026 Miraç Kandili Hangi Gün?

Bu yıl ise Miraç Kangili, 15 Ocak Perşembe gecesine denk geliyor. Kandilin başlangıcı akşam namazı ile birlikte olup Cuma gününün başlangıcına kadar sürüyor. Bu özel ve manevi geceyi, dualarla ve ibadetlerle geçirmek ise bir hayli önemli.