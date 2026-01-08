onedio
Miraç Kandili Ne Zaman, Hangi Gün? Diyanet Takvimine Göre 2026 Miraç Kandili Tarihleri ve İbadetleri

Miraç Kandili Ne Zaman, Hangi Gün? Diyanet Takvimine Göre 2026 Miraç Kandili Tarihleri ve İbadetleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 16:01

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç, tüm İslam alame için derin ruhani bir öneme sahiptir. Bu kutsal gece, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) semaya yükseldiği kabul edilen tarihte idrak edilir. Üç aylardan ilki olan Recep ayının 26. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nin hangi güne denk geldiği ise merak edilmektedir. Peki, 2026 Miraç Kandili ne zaman? Miraç nedir? Miraç kandilinin önemi nedir? Bugün ne kandili? 

İşte, detaylar...

2026 Miraç Kandili Ne Zaman?

2026 Miraç Kandili Ne Zaman?

Miraç Kandili, İslam takvimine göre üç aylarında ilki olan Receb ayının 27. gecesine denk gelmektedir. Bu yüzden Miladi Takvime göre her yıl farklı bir güne denk gelmektedir. 

2026 Miraç Kandili Hangi Gün? 

Bu yıl ise Miraç Kangili, 15 Ocak Perşembe gecesine denk geliyor. Kandilin başlangıcı akşam namazı ile birlikte olup Cuma gününün başlangıcına kadar sürüyor. Bu özel ve manevi geceyi, dualarla ve ibadetlerle geçirmek ise bir hayli önemli.

Miraç Nedir? Ne Anlama Gelir?

Miraç Nedir? Ne Anlama Gelir?

'Miraç' terimi, Arapça kökenli bir sözcük olup 'yükselme' ya da 'yükseliş' anlamına geliyor. Bu kelime, genellikle Hz. Muhammed'in (s.a.v) göklere yükselişini anlatan mucizevi bir olayla ilişkilendiriliyor. Bu olağanüstü durumda, Hz. Peygamber'in Allah'ın izniyle gökyüzünün katmanlarında bir yolculuk yapmış ve bu süreçte ümmeti için büyük lütuf ve nimetler elde etmiştir.

Miraç, sadece bir yükselişi değil, aynı zamanda manevi bir yolculuğu ve ilahi bir buluşmayı temsil ediyor. Bu nedenle, bu kavram, İslam inancında derin bir anlam ve öneme sahip. Bu olay, Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna çıktığı ve ümmetine getirdiği nimetlerin sembolü olarak kabul edilir. Bu eşsiz olay ise İslam inancının önemli bir parçası olarak görülüyor ve Miraç Kandili olarak kutlanılıyor.

Miraç Gecesi Ne Oldu? Miraç Kandilinin Önemi Ne?

Miraç Gecesi Ne Oldu? Miraç Kandilinin Önemi Ne?

Miraç Gecesi, İslam inancının önemli unsurlarından biri olan ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) iki aşamalı mucizevi bir yolculuğu temsil eder. Bu olay, İsra ve Miraç adı verilen iki bölümden oluşur.

  • İsra: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir gece Mescidi Haram'dan, Kudüs'teki Mescidi Aksa'ya götürülmesini ifade ediyor. Bu olay, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) manevi liderliğinin ve peygamberliğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

  • Miraç ise Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mescidi Aksa'dan semaya yükselerek Allah'ın huzuruna çıktığı kısımı temsil ediyor. Bu bölüm de İslam inancının temel ibadetlerinden olan beş vakit namazın farz kılınmasını içeriyor.

Miraç olayı, Kur'an-ı Kerim'de de yer alıyor. İsra Suresi'nde geçiyor.

Miraç Kandilinde Hangi İbadetler Yapılır?

Miraç Kandilinde Hangi İbadetler Yapılır?

Milyonlarca Müslüman, Miraç Kandili'ni dua ederek ve ibadetlerle geçirmeyi tercih ediyor. Bu mübarek gecenin rahmetinden yararlanmak isteyenler, Miraç'ta yapılacak ibadetleri merak ediyor. İşte, Miraç Kandili ibadetleri: 

  • Dua ve tövbe etmek,

  • Kur'an-ı Kerim'i okumak,

  • Peygamber Efendimize (s.a.v.) salavat getirmek ve ona olan sevgi ve saygıyı göstermek,

  • Nafile namazlar kılmak, şükür etmek,

  • Hayır yapmak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek,

  • İnsanlarla olan ilişkileri düzeltmek, kırgınlıkları gidermek ve herkese karşı güzel davranışlar sergilemek. Güzel ahlaka sığınıp salih kimse olmak! 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve benzeri otoritelerin bu kutsal geceye ilişkin kaynaklarına göre, Miraç Kandili'nde herhangi bir özel ibadet yapmak zorunlu değildir. Ancak, bu gecede gönülden yapılan ibadetlerin faziletleri saymakla bitmez.

2026 Üç Aylar Takvimi: Kandili Ne Zaman?

2026 Üç Aylar Takvimi: Kandili Ne Zaman?

  • 25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

  • 15 Ocak 2026 Perşembe Miraç Kandili

  • 2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

  • 19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

  • 16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

  • 19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi

  • 20 - 22 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı

  • 26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı Arefesi

  • 27 - 30 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı

  • 25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü

  • 24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
