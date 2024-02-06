Miraç Kandilinde Oruç Tutulur mu? Miraç Kandilinde Kaç Gün Oruç Tutulur?
Miraç Kandilinde Oruç Tutulur mu? Miraç Kandilinde Kaç Gün Oruç Tutulur?
İslam alemi tarafından mübarek üç aylar 12 Ocak 2024 Cuma günü başladı. Mübarek üç aylarda ibadetler artırılıyor, Allah'ın affına sığınılıyor. Üç ayların ilk olan Recep Ayı'nda Regaip Kandili eda edildi. Kandil gecesinde ibadetler yapıldı, oruçlar tutuldu. Recep Ayı'nın ikinci kandili olan Miraç Kandili hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Miraç Kandili'nde ibadetlerini eda etmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandilinde kaç gün oruç tutulur?
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Müslümanlar tarafından kutsal olarak addedilen üç aylar, 12 Ocak 2024 Cuma günü başladı. Üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili de eda edildi.
Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili hakkında yapılan araştırmalar da artış gösterdi. Miraç Kandili, Recep Ayı'nın 27. gününde eda edilecek.
Peki Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?
Miraç Kandili'nde kaç gün oruç tutulur?
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