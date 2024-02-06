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Miraç Kandilinde Oruç Tutulur mu? Miraç Kandilinde Kaç Gün Oruç Tutulur?

Miraç Kandilinde Oruç Tutulur mu? Miraç Kandilinde Kaç Gün Oruç Tutulur?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.02.2024 - 09:53

İslam alemi tarafından mübarek üç aylar 12 Ocak 2024 Cuma günü başladı. Mübarek üç aylarda ibadetler artırılıyor, Allah'ın affına sığınılıyor. Üç ayların ilk olan Recep Ayı'nda Regaip Kandili eda edildi. Kandil gecesinde ibadetler yapıldı, oruçlar tutuldu. Recep Ayı'nın ikinci kandili olan Miraç Kandili hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Miraç Kandili'nde ibadetlerini eda etmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandilinde kaç gün oruç tutulur?

İşte detaylar...

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Müslümanlar tarafından kutsal olarak addedilen üç aylar, 12 Ocak 2024 Cuma günü başladı. Üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili de eda edildi.

Müslümanlar tarafından kutsal olarak addedilen üç aylar, 12 Ocak 2024 Cuma günü başladı. Üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili de eda edildi.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili hakkında yapılan araştırmalar da artış gösterdi. Miraç Kandili, Recep Ayı'nın 27. gününde eda edilecek.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili hakkında yapılan araştırmalar da artış gösterdi. Miraç Kandili, Recep Ayı'nın 27. gününde eda edilecek.

Miraç Kandili bu yıl 6 Şubat Salı gününe denk gelecek. Salı günü ibadetler edilecek, Allah'tan bağışlanma dilenecek.

Peki Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Peki Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Üç aylarda ve kandil günlerinde oruç tutmanın oldukça faziletli olduğu söylenmektedir. Miraç Kandili'nde oruç tutmak farz değildir. Miraç Kandili'nde tutulacak orucun oldukça faziletli ve sevap olduğu söylenmektedir. Üç aylarda tutulan oruçlar, Allah'ın rızasını kazanmak adına bir fırsattır. Yani Recep ayının 27.gecesinde, Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulabilir.

Miraç Kandili'nde kaç gün oruç tutulur?

Miraç Kandili'nde kaç gün oruç tutulur?

Kandil günlerinde oruçlar genellikle kandil gündüzünde tutulur. Kandil zamanı tutulacak oruçlar kandilin bir gün öncesi ve sonrasında tutulabilir. Ayrıca Miraç Kandili Recep ayının son günlerine denk gelmektedir. Miraç Kandili'nin önceki ve sonraki günlerinde tutulan oruç Recep ayı oruçları yerine de geçmiş olacaktır. Kandil gecelerinde ibadet etmek, Allah'ın adını anmak ve affını dilemek gereklidir. Kandil gecelerinde müslümanlar Allah'ın rızasını kazanmak adına ibadetlerini artırırlar. Bu gecelerde bol bol dua edilebilir, geçmiş günahlar için af dilenebilir.

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