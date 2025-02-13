2025 Yılında İstanbul’un En İyi Saç Ekim Merkezleri ve Fiyatları

İstanbul, yüksek kaliteli sağlık hizmetleri ve gelişmiş teknikleriyle sağlık turizmi açısından önemli bir konumda. Birçok klinik, Safir FUE, Perkutan FUE, DHI gibi en yeni saç ekim tekniklerini kullanıyor. Yabancı turistlerin İstanbul’u saç ekimi için tercih etmesinin en büyük sebepleri arasında uygun fiyatlar, yüksek başarı oranları ve alanında uzman doktorlar yer alıyor.

İşte 2025 yılında İstanbul'da en çok tercih edilen en iyi 5 saç ekim merkezi:

1. AKL Poliklinik

İstanbul Ataşehir’de bulunan AKL Poliklinik, Sağlık Bakanlığı’na bağlı modern bir sağlık kuruluşudur.

Öne Çıkan Özellikler:

Kök hücreli saç ekimi

USG destekli saç ekimi

FUE, DHI ve tıraşsız saç ekimi teknikleri

%99.9 hasta memnuniyet oranı

Avrupa başta olmak üzere dünya çapında hasta kabulü

Kişiye özel tedavi planları

Saç ekimi sonrası detaylı hasta takibi

Güçlü uzman kadrosu ve son teknoloji ekipmanlarıyla doğal ve kalıcı sonuçlar sunan AKL Poliklinik, estetik kaygılarınızı gidermenin yanı sıra size özgüveninizi geri kazandırmayı hedefliyor.

2. Aslı Tarcan Tıp Merkezi

Aslı Tarcan Tıp Merkezi, saç ekimi ve estetik alanında adından sıkça söz ettiren bir kliniktir.

Öne Çıkan Özellikler:

Yurt içi ve yurt dışında yüksek bilinirlik

Gelişmiş saç ekim teknikleri

Kapsamlı hasta desteği

Sağlık sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden Aslı Tarcan Tıp Merkezi, kişiye özel tedavi planlarıyla yüksek hasta memnuniyeti sağlamaktadır.

3. Berkay Tulpar Poliklinik

19 yılı aşkın deneyimiyle hizmet veren Berkay Tulpar Poliklinik, hasta memnuniyetiyle öne çıkan bir merkezdir.

Öne Çıkan Özellikler:

Güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmakta

Her biri kendi alanında deneyimli uzmanlardan oluşan ekibiyle en iyi sağlık hizmetini sunmakta

Plastik cerrahi, diş estetiği ve obezite cerrahisi gibi ek hizmetler

Berkay Tulpar Clinic, saç ekimi dışında estetik cerrahi alanında da geniş kapsamlı çözümler sunmaktadır.

4. EMP Clinics

2007 yılında kurulan EMP Clinics, İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren uluslararası bir sağlık ve estetik merkezidir.

Öne Çıkan Özellikler:

DHI, FUE ve safir saç ekimi tekniklerinde uzmanlık

İngiltere ve Almanya’daki şubeleriyle global hizmet

Saç, diş, erkek sağlığı ve estetik alanlarında geniş hizmet yelpazesi

EMP Clinics, hastalarına konforlu ve güvenli bir saç ekimi deneyimi sunarak sağlık turizminde önemli bir marka haline gelmiştir.

5. Asmed Saç Ekim Merkezi

Alanında uzman doktorları ve 30 yılı aşkın deneyimiyle öne çıkan Asmed Saç Ekim Merkezi, İstanbul’un en köklü saç ekim kliniklerinden biridir.

Öne Çıkan Özellikler:

FUE, DHI ve safir saç ekimi teknikleri

Sakal, kaş ekimi ve mezoterapi gibi ek hizmetler

Uluslararası hasta kabulü

Asmed, doğal ve kalıcı sonuçlar sunarak, saç ekimi konusunda en çok tercih edilen merkezlerden biri olmayı sürdürüyor.