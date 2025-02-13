2025 Yılında İstanbul’un En İyi Saç Ekim Merkezleri ve Fiyatları

İstanbul, yüksek kaliteli sağlık hizmetleri ve gelişmiş teknikleriyle sağlık turizmi açısından önemli bir konumda. Birçok klinik, Safir FUE, Perkutan FUE, DHI gibi en yeni saç ekim tekniklerini kullanıyor. Yabancı turistlerin İstanbul’u saç ekimi için tercih etmesinin en büyük sebepleri arasında uygun fiyatlar, yüksek başarı oranları ve alanında uzman doktorlar yer alıyor.
İşte 2025 yılında İstanbul'da en çok tercih edilen en iyi 5 saç ekim merkezi:
1. AKL Poliklinik
İstanbul Ataşehir’de bulunan AKL Poliklinik, Sağlık Bakanlığı’na bağlı modern bir sağlık kuruluşudur.
Öne Çıkan Özellikler:
Kök hücreli saç ekimi
USG destekli saç ekimi
FUE, DHI ve tıraşsız saç ekimi teknikleri
%99.9 hasta memnuniyet oranı
Avrupa başta olmak üzere dünya çapında hasta kabulü
Kişiye özel tedavi planları
Saç ekimi sonrası detaylı hasta takibi
Güçlü uzman kadrosu ve son teknoloji ekipmanlarıyla doğal ve kalıcı sonuçlar sunan AKL Poliklinik, estetik kaygılarınızı gidermenin yanı sıra size özgüveninizi geri kazandırmayı hedefliyor.
2. Aslı Tarcan Tıp Merkezi
Aslı Tarcan Tıp Merkezi, saç ekimi ve estetik alanında adından sıkça söz ettiren bir kliniktir.
Öne Çıkan Özellikler:
Sağlık sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden Aslı Tarcan Tıp Merkezi, kişiye özel tedavi planlarıyla yüksek hasta memnuniyeti sağlamaktadır.
3. Berkay Tulpar Poliklinik
19 yılı aşkın deneyimiyle hizmet veren Berkay Tulpar Poliklinik, hasta memnuniyetiyle öne çıkan bir merkezdir.
Öne Çıkan Özellikler:
Güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmakta
Her biri kendi alanında deneyimli uzmanlardan oluşan ekibiyle en iyi sağlık hizmetini sunmakta
Plastik cerrahi, diş estetiği ve obezite cerrahisi gibi ek hizmetler
Berkay Tulpar Clinic, saç ekimi dışında estetik cerrahi alanında da geniş kapsamlı çözümler sunmaktadır.
4. EMP Clinics
2007 yılında kurulan EMP Clinics, İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren uluslararası bir sağlık ve estetik merkezidir.
Öne Çıkan Özellikler:
DHI, FUE ve safir saç ekimi tekniklerinde uzmanlık
İngiltere ve Almanya’daki şubeleriyle global hizmet
Saç, diş, erkek sağlığı ve estetik alanlarında geniş hizmet yelpazesi
EMP Clinics, hastalarına konforlu ve güvenli bir saç ekimi deneyimi sunarak sağlık turizminde önemli bir marka haline gelmiştir.
5. Asmed Saç Ekim Merkezi
Alanında uzman doktorları ve 30 yılı aşkın deneyimiyle öne çıkan Asmed Saç Ekim Merkezi, İstanbul’un en köklü saç ekim kliniklerinden biridir.
Öne Çıkan Özellikler:
FUE, DHI ve safir saç ekimi teknikleri
Sakal, kaş ekimi ve mezoterapi gibi ek hizmetler
Uluslararası hasta kabulü
Asmed, doğal ve kalıcı sonuçlar sunarak, saç ekimi konusunda en çok tercih edilen merkezlerden biri olmayı sürdürüyor.
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