onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
2025 Yılında İstanbul’un En İyi Saç Ekim Merkezleri ve Fiyatları

2025 Yılında İstanbul’un En İyi Saç Ekim Merkezleri ve Fiyatları

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
13.02.2025 - 12:55

Saç dökülmesi, hem erkekler hem de kadınlar için önemli bir estetik sorun olabilir. İstanbul, dünya çapında en iyi saç ekim merkezlerine ev sahipliği yaparak bu alanda önemli bir destinasyon haline gelmiştir. Peki, İstanbul'da en iyi saç ekim merkezleri hangileri? 2025 yılında saç ekimi fiyatları ne kadar?

İstanbul'daki En İyi Saç Ekim Merkezleri

İstanbul'daki En İyi Saç Ekim Merkezleri

İstanbul, yüksek kaliteli sağlık hizmetleri ve gelişmiş teknikleriyle sağlık turizmi açısından önemli bir konumda. Birçok klinik, Safir FUE, Perkutan FUE, DHI gibi en yeni saç ekim tekniklerini kullanıyor. Yabancı turistlerin İstanbul’u saç ekimi için tercih etmesinin en büyük sebepleri arasında uygun fiyatlar, yüksek başarı oranları ve alanında uzman doktorlar yer alıyor.

İşte 2025 yılında İstanbul'da en çok tercih edilen en iyi 5 saç ekim merkezi:

1. AKL Poliklinik

İstanbul Ataşehir’de bulunan AKL Poliklinik, Sağlık Bakanlığı’na bağlı modern bir sağlık kuruluşudur.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Kök hücreli saç ekimi

  • USG destekli saç ekimi

  • FUE, DHI ve tıraşsız saç ekimi teknikleri

  • %99.9 hasta memnuniyet oranı

  • Avrupa başta olmak üzere dünya çapında hasta kabulü

  • Kişiye özel tedavi planları

  • Saç ekimi sonrası detaylı hasta takibi

Güçlü uzman kadrosu ve son teknoloji ekipmanlarıyla doğal ve kalıcı sonuçlar sunan AKL Poliklinik, estetik kaygılarınızı gidermenin yanı sıra size özgüveninizi geri kazandırmayı hedefliyor. 

2. Aslı Tarcan Tıp Merkezi

Aslı Tarcan Tıp Merkezi, saç ekimi ve estetik alanında adından sıkça söz ettiren bir kliniktir.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Yurt içi ve yurt dışında yüksek bilinirlik

  • Gelişmiş saç ekim teknikleri

  • Kapsamlı hasta desteği

Sağlık sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden Aslı Tarcan Tıp Merkezi, kişiye özel tedavi planlarıyla yüksek hasta memnuniyeti sağlamaktadır.

3. Berkay Tulpar Poliklinik

19 yılı aşkın deneyimiyle hizmet veren Berkay Tulpar Poliklinik, hasta memnuniyetiyle öne çıkan bir merkezdir.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmakta

  • Her biri kendi alanında deneyimli uzmanlardan oluşan ekibiyle en iyi sağlık hizmetini sunmakta

  • Plastik cerrahi, diş estetiği ve obezite cerrahisi gibi ek hizmetler

Berkay Tulpar Clinic, saç ekimi dışında estetik cerrahi alanında da geniş kapsamlı çözümler sunmaktadır.

4. EMP Clinics

2007 yılında kurulan EMP Clinics, İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren uluslararası bir sağlık ve estetik merkezidir.

Öne Çıkan Özellikler:

  • DHI, FUE ve safir saç ekimi tekniklerinde uzmanlık

  • İngiltere ve Almanya’daki şubeleriyle global hizmet

  • Saç, diş, erkek sağlığı ve estetik alanlarında geniş hizmet yelpazesi

EMP Clinics, hastalarına konforlu ve güvenli bir saç ekimi deneyimi sunarak sağlık turizminde önemli bir marka haline gelmiştir.

5. Asmed Saç Ekim Merkezi

Alanında uzman doktorları ve 30 yılı aşkın deneyimiyle öne çıkan Asmed Saç Ekim Merkezi, İstanbul’un en köklü saç ekim kliniklerinden biridir.

Öne Çıkan Özellikler:

  • FUE, DHI ve safir saç ekimi teknikleri

  • Sakal, kaş ekimi ve mezoterapi gibi ek hizmetler

  • Uluslararası hasta kabulü

Asmed, doğal ve kalıcı sonuçlar sunarak, saç ekimi konusunda en çok tercih edilen merkezlerden biri olmayı sürdürüyor.

2025 Yılı Saç Ekimi Fiyatları

2025 Yılı Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekim fiyatları, öncelikle kullanılan teknikler tarafından etkilenir. Fiyatlandırma, saç ekiminde kullanılacak greft sayısı ile ilgilidir. Bu ve diğer faktörler göz önünde bulundurulduğunda, saç ekimi için belirli bir fiyat belirlemek mümkün değildir. Verilen hizmet, kullanılan teknik ve greft sayısı, saç ekim fiyatları netleştiren faktörlerdir.

Saç ekimi fiyatları;

  • Tercih edilen teknik,

  • Ekim yapılacak greft sayısı,

  • Kliniğin sunduğu ek hizmetler,

  • Doktorun deneyimi gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir.

Ortalama Fiyat Aralıkları

2000 greft saç ekimi: 60.000 TL – 80.000 TL

4000 greft saç ekimi: 80.000 Tl – 100.000 TL

5000 greft saç ekimi: 100.000 TL – 130.000 TL

DHI yöntemi, FUE yöntemine kıyasla daha maliyetlidir. Ayrıca, yüksek sezon olan Kasım ve Aralık aylarında fiyatlar artış gösterebilir.

En İyi Saç Ekim Tekniği Hangisi?

En İyi Saç Ekim Tekniği Hangisi?

Saç ekimi teknikleri kişiye özel olarak belirlenmelidir. En sık kullanılan teknikler:

  • FUE (Follicular Unit Extraction): Geniş açıklıklarda tercih edilir, doğal bir görünüm sunar.

  • DHI (Direct Hair Implantation): Tepe bölgesinde ve sık ekim gereken alanlarda kullanılır, iyileşme süresi daha kısadır.

  • Kök Hücreli Saç Ekimi: Yeni gelişen bir teknik olup, saç köklerini güçlendirmek için uygulanır.

Hangi yöntemin sizin için uygun olduğunu doktorunuza danışarak belirleyebilirsiniz. Saç ekimi yaptırmadan önce merkezin deneyimi, kullanılan teknikler ve hasta yorumlarını inceleyerek en doğru tercihi yapabilirsiniz.

#işbirliği

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın