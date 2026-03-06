Kanal D’den Kadınlar Günü'ne Özel Dijital Deneyim: Bir Replik Bin Kadın
Kanal D, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı “Bir Replik Bin Kadın” uygulamasıyla izleyicilere anlamlı bir paylaşım deneyimi sunuyor.
BirReplikBinKadin.com adresi üzerinden erişilebilen uygulama, Kanal D dizilerinin unutulmaz kadın karakterlerinin ilham veren repliklerini keşfetme ve bu sözleri hayatınızdaki güçlü kadınlarla paylaşma imkanı sağlıyor.
Sevilen Dizi Karakterlerinin Replikleri
Tek Tıkla Anlamlı Mesaj
Güçlü Kadınların Günü Kutlanıyor
