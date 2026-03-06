onedio
Kanal D’den Kadınlar Günü'ne Özel Dijital Deneyim: Bir Replik Bin Kadın

06.03.2026 - 17:18

Kanal D, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı “Bir Replik Bin Kadın” uygulamasıyla izleyicilere anlamlı bir paylaşım deneyimi sunuyor.

BirReplikBinKadin.com adresi üzerinden erişilebilen uygulama, Kanal D dizilerinin unutulmaz kadın karakterlerinin ilham veren repliklerini keşfetme ve bu sözleri hayatınızdaki güçlü kadınlarla paylaşma imkanı sağlıyor.

Sevilen Dizi Karakterlerinin Replikleri

Uygulamaya giren kullanıcılar, Kanal D dizilerindeki güçlü kadın karakterlerin anlamlı ve ilham verici sözlerini keşfedebiliyor. Dizilerden seçilen bu replikler arasından en beğenilen söz seçildikten sonra, uygulama üzerinden paylaşım yapılabiliyor.

Tek Tıkla Anlamlı Mesaj

Platformda yer alan “Anneye”, “Dosta” “Eş, Sevgiliye” ve “İş Arkadaşına” butonları sayesinde kullanıcılar seçtikleri repliği tek tıkla herkese gönderebiliyor. Böylece dizilerden ilham alan güçlü sözler, gerçek hayattaki güçlü kadınlara ulaşıyor.

Güçlü Kadınların Günü Kutlanıyor

“Bir Replik Bin Kadın” uygulaması, Kanal D dizilerinde hayat bulan kadın karakterlerin cesaretini ve ilham veren sözlerini izleyicilerle buluştururken, aynı zamanda kadınların hayatımızdaki değerini hatırlatan anlamlı bir paylaşım fırsatı sunuyor. Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan bu deneyim, izleyicileri bir replikle teşekkür etmeye, ilham vermeye ve hayatlarındaki güçlü kadınları kutlamaya davet ediyor.

#işbirliği

