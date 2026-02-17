Türkiye’nin En Büyük Oyun Çekilişi: Mobile Legends: Bang Bang, Ramazan’da Birçok Ödül Dağıtıyor!

17 Şubat – 22 Mart 2026 tarihleri arasında devam edecek olan Golden Month etkinliği kapsamındaki kampanya, Ramazan ayı ile birlikte Ramazan Bayramı’nı da kapsıyor. Bu sayede oyuncular, Ramazan boyunca hem oyun keyfini sürdürüyor hem de büyük ödüller için şans yakalıyor.

Çekiliş, 30 Mart 2026 tarihinde Milli Piyango İdaresi ve noter huzurunda, MLBB sosyal medya hesaplarında canlı yayında gerçekleştirilecek.

Kazananlar, 3 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecektir.

Tamamen Ücretsiz, Tamamen Şeffaf

Mobile Legends: Bang Bang; strateji, takım oyunu ve bireysel beceriye dayalı rekabetçi bir mobil oyundur. Dünya genelinde en çok takip edilen 3 espor oyunu arasındadır. Ayrıca Mobile Legends: Bang Bang espor branşında ülkemizi global arenalarda temsil eden kadın ve erkek olmak üzere iki adet Milli Takımımız bulunmaktadır. Oyunda seviye atlamak ve maç yapmak tamamen ücretsizdir. Oyun içi satın alımlar ise isteğe bağlıdır ve rekabet avantajı sağlamaz.

2016 yılında uluslararası video oyun şirketi MOONTON Games tarafından piyasaya sürülen MLBB, bu yıl küresel bir oyun fenomeni olarak 10. yılını kutluyor. Geçtiğimiz on yıl boyunca oyun, dünya genelinde 1,5 milyardan fazla indirmeye ve 110 milyon Aylık Aktif Kullanıcıya (MAU) ulaşmıştır.

Ödüller ve Detaylar

Çekiliş kapsamında;

• 1 kişi Tesla Model Y,

• 30 kişi iPhone 17,

• 50 kişi iPad (11. Nesil),

• 50 kişi 4. Nesil AirPods kazanacak.

Katılım koşulları ve KVKK bilgilendirmeleri cekilis.mobilelegends.com adresinde yer alıyor.