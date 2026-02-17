Türkiye’nin En Büyük Oyun Çekilişi: Mobile Legends: Bang Bang, Ramazan’da Birçok Ödül Dağıtıyor!
Ramazan ayı bu yıl Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) oyuncularına büyük ödüllerle geliyor. 17 Şubat – 22 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen Ramazan’a özel Golden Month etkinliği kapsamında, 1 adet Tesla Model Y, 30 adet iPhone 17, 50 adet iPad ve 50 adet AirPods çekilişle sahiplerini bulacak.
Oyuncular cekilis.mobilelegends.com üzerinden çekilişe katılıp, yine aynı site üzerinden çekiliş haklarını anlık olarak görüntüleyebiliyorlar.
Golden Month etkinliği kapsamında, Milli Piyango İdaresi’nin 03/02/2026 tarihli, E-40453693- 255.01.02-85416 sayılı izni ile Dijipin Elektronik Hizmetler A.Ş. tarafından düzenlenmektedir. Çekilişe katılım ücretsiz olup, 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamamaktadır.
MLBB Oynayan Herkese Eşit Şans
Ramazan ve Bayram Dönemini Kapsayan Büyük Kampanya
En Büyük Mobil Espor Turnuvası Türkiye’ye Geliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın