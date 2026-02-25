Bir Jestin Anatomisi: Çiçeklerin Sessiz Dili

Jest dediğimiz şey sandığımız kadar basit değildir. Dışarıdan küçük görünür; bir buket çiçek, bir kutu hediye, bir not, bir kapı aralığında bırakılmış bir paket. Ama her jestin bir niyeti, bir tonu, bir arka planı vardır. Ve bazen en küçük görünen hareket, en çok şeyi anlatır.

8 Mart yaklaşınca çiçekler yeniden konuşulmaya başlar. Kimileri için romantik bir gelenektir, kimileri için tartışmalı bir sembol. Çiçek göndermek yeterli midir, değil midir; anlamlı mıdır, değil midir? Her yıl aynı sorular sorulur. Belki de mesele çiçek değildir. Mesele, gönderilen şeyin gerçekten düşünülmüş olup olmadığıdır. Gelin, bir jestin anatomisini birlikte inceleyelim.