Özgürce Hareket Etmek İsteyen Kadınların Çekmecesinden Asla Eksik Etmemesi Gereken 7 Parça

Kadınlar olarak gün içinde o kadar çok şeye yetişmeye çalışıyoruz ki, bazen kendimize ayıracağımız kısıtlı anlar bile lüks haline geliyor... Sabahtan akşama kadar süren bu maratonda en çok ihtiyacımız olan şey ne biliyor musun? Kesinlikle özgürlük!

'Acaba kıyafetimden belli olur mu?', 'Rahat hareket edebilir miyim?' gibi düşünceleri bir kenara bırakıp, sadece anın tadını çıkarmak hepimizin hakkı!