Özgürce Hareket Etmek İsteyen Kadınların Çekmecesinden Asla Eksik Etmemesi Gereken 7 Parça
Kadınlar olarak gün içinde o kadar çok şeye yetişmeye çalışıyoruz ki, bazen kendimize ayıracağımız kısıtlı anlar bile lüks haline geliyor... Sabahtan akşama kadar süren bu maratonda en çok ihtiyacımız olan şey ne biliyor musun? Kesinlikle özgürlük!
'Acaba kıyafetimden belli olur mu?', 'Rahat hareket edebilir miyim?' gibi düşünceleri bir kenara bırakıp, sadece anın tadını çıkarmak hepimizin hakkı!
1. Dikişsiz kurtarıcı braletler!
2. İhtiyacın olan nemi verecek bir dudak nemlendiricisi!
3. Vücudu saran ama asla sıkmayan esnek taytlar!
4. Aniden gelişen planların gizli kahramanı kuru şampuanlar!
5. Yedek basic beyaz üstler!
6. Anında modunu yerine getirecek ferahlatıcı vücut mistleri!
7. Ve geldik çekmecenin belki de en az konuşulan ama en hayat kurtaran parçasına…
TENA Silhouette Plus Yüksek Bel Emici Külot sıradan bir emici külottan çok daha fazlası!
