Türk Telekom’dan “Herkes İçin 5G”

Türk Telekom’un ekran yüzü olan ve Türkiye’nin sevilen komedyenlerinden Tolga Çevik, reklam filmiyle herkes için 5G’nin mümkün olduğunu anlatıyor. Rize’nin Çağlayan Köyü’nde başlayan filmde, 1 Nisan itibarıyla hayatımıza girecek olan 5G’nin Türkiye’nin 81 ilinin tamamında ve tüm kırsal bölgelerde kullanılabileceğine dikkat çekilirken, 5G’ye geçişte müşterilerin herhangi bir ek ücret ödemesine gerek olmadığı vurgulanıyor. Tolga Çevik’in “Arkadaşım” rolüne, yönetmen Fırat Parlak’ın eğlenceli uyumu eşlik ediyor.

Bir sonraki sahnede Toros Limanı’ndaki balıkçıklarla konuşan Tolga Çevik, 5G’ye geçerken tarifelerin aynı kaldığını, internet hızının arttığını aktarıyor. Ardından Rize’nin ünlü Çinçiva Köprüsü’nde horona katılan Tolga Çevik, horon ekibinin yanına 5G hızında geliyor. Türk Telekom, “Türk Telekom’dan herkes için 5G” reklam filmiyle, müşterilerin 5G’ye ilişkin merak ettiği sorulara yanıt verirken, 5G vizyonunu aktarıyor.