onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Fazlalıklardan Kurtulma Rehberi: Zihnini Temizlemenin 12 Yolu

Fazlalıklardan Kurtulma Rehberi: Zihnini Temizlemenin 12 Yolu

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
16.02.2026 - 15:14

Zihnimiz bazen dört bir yandan düşünmemiz gereken şeyler yüzünden bilgisayarlarımızın karmakarışık masaüstü hallerine benziyor. Doğru düzgün çalışması için toparlamamız şart. İşte gereksiz dolan beynimizi resetleme rehberi:

1. "Beyin Boşaltma" Seansı Yap

Market alışverişi, 5 yıl önceki rezilliğin, yarınki toplantı... Bir kağıt al ve o an aklında ne varsa her şeyi yaz. Kağıda dökülünce hafifleyeceksin çünkü yazmak, beynin 'bu bilgiyi saklamalıyım' stresini üzerinden alır.

2. Dijital Detoksu Abartmadan Uygula

Akşam 21:00'den sonra o sonsuz ekran kaydırma döngüsünden çık. Tiktok, reels, bunlara ara ver. Mavi ışık zihnini 'açık' tutuyor ve uyku kaliteni fark etmeden yerle bir ediyor. Bu yüzden yeni güne de başlayamıyorsun...

3. Hayır Demeyi Hobin Haline Getir

Enerjini emen planlara 'hayır' demek zihninde devasa bir alan açar. Bu aynı zamanda kendine 'evet' demenin bir yoludur.

4. Bitmemiş İşleri Ya Tamamla Ya da Tamamen Vazgeç

O kenarda bekleyen tadilat veya yarım kalan kitap, artık her neyse, zihninde 'sekme' olarak açık kalıyor. Bu sekmenin belirsizlik hali, arka planda sürekli RAM tüketen uygulama gibi kafanda yer kaplıyor. Ya işi bitir ya da sekmeyi kapat.

5. Bildirimleri Sustur

Sadece gerçekten önemli olanlar kalsın. Her bildirim sesi veya birden parlayan ekran odaklanma yeteneğinden çalıyor ve seni sürekli bir şeylere yetişme telaşına sürüklüyor.

6. "2 Dakika Kuralı"nı Uygula

Eğer bir iş 2 dakikadan az sürüyorsa hemen yap. Biriktirmek zihinsel kalabalıktır ve o küçük işler birleşince gözünde devasa bir dağa dönüşür.

7. Yürüyüşe Çık ama Kulaklık Olmadan

Yürüyüşe başla ve sadece doğanın veya şehrin sesini duy. Kendi düşüncelerinle baş başa kalmak başta korkutucudur ama sonra inanılmaz bir arınma sağlar.

8. Sosyal Medya Temizliği Yap

Seni kötü hissettiren, gizli gizli stalk’ladığın herkesi takipten çık. Paylaşımlarını beğenmediğin birini sırf tanışıklığın var diye takip etmek zorunda hissetme. Dijital çevrenin ruh sağlığını doğrudan etkilediğini ve algını şekillendirdiğini unutma.

9. Meditasyon Yapamıyorsan Sadece Nefes Al

4 saniye nefes al, 4 saniye tut, 4 saniye ver. Sistemine 'her şey yolunda' mesajı gider ve o anki stres hormonlarını anında dengeler.

10. Uyku Hijyeni Oluştur

Karanlık, sessiz ve serin bir oda, zihnin gece boyunca kendi kendini süpürmesi için şart. Kaliteli bir uyku zihnin gece boyunca kendi çöplerini boşaltması için en ideal asistandır.

11. Gereksiz Eşyalardan Kurtul

Fiziksel dağınıklık zihinsel dağınıklıktır. Masanı topla, zihnin toplansın; çevren ne kadar yalınsa düşüncelerin de o kadar berrak olur.

12. Mükemmeliyetçiliği Çöpe At

'Yeterince iyi' demeyi öğrenmek zihnindeki o bitmek bilmeyen eleştiri sesini susturur. Bu kabulleniş kendinle olan o yorucu savaşı sona erdirmenin ilk adımıdır.

Zihnini temizlemek için önce çevrendeki dağınıklıktan kurtulman gerek!

Zihnini temizlemek için önce çevrendeki dağınıklıktan kurtulman gerek!

Tam sen zihnini dinlendirirken arkada gürültüyle çalışan eski usul bir süpürge tüm zen modunu bozabilir. İşte burada sahneye MOVA Z60 Ultra Roller Complete çıkıyor. Ultra sessiz çalışma modu ve akıllı navigasyonu sayesinde o evi temizlerken, sen sadece kendi iç dünyana odaklanabilirsin. Zihnin gibi evin de kendi kendine temizlensin, sana sadece huzuru yaşamak kalsın!

MOVA Z60 Ultra Roller Complete'e ulaşmak için hemen tıkla!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın