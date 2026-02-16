Fazlalıklardan Kurtulma Rehberi: Zihnini Temizlemenin 12 Yolu
Zihnimiz bazen dört bir yandan düşünmemiz gereken şeyler yüzünden bilgisayarlarımızın karmakarışık masaüstü hallerine benziyor. Doğru düzgün çalışması için toparlamamız şart. İşte gereksiz dolan beynimizi resetleme rehberi:
1. "Beyin Boşaltma" Seansı Yap
2. Dijital Detoksu Abartmadan Uygula
3. Hayır Demeyi Hobin Haline Getir
4. Bitmemiş İşleri Ya Tamamla Ya da Tamamen Vazgeç
5. Bildirimleri Sustur
6. "2 Dakika Kuralı"nı Uygula
7. Yürüyüşe Çık ama Kulaklık Olmadan
8. Sosyal Medya Temizliği Yap
9. Meditasyon Yapamıyorsan Sadece Nefes Al
10. Uyku Hijyeni Oluştur
11. Gereksiz Eşyalardan Kurtul
12. Mükemmeliyetçiliği Çöpe At
Zihnini temizlemek için önce çevrendeki dağınıklıktan kurtulman gerek!
