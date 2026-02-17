Aşık Veysel’den Suhulet’e: İstanbul’da Yaşayan Rus Sanatçı, Türkiye’yi St. Petersburg’da Temsil Edecek

109 × 138 cm

Dijital formatta sergilenecek.

Eser, Osmanlı İmparatorluğu’nun teknik vizyonu ve ilerici adımları sayesinde hayata geçirilen, dünyada arabalı vapur taşımacılığının öncüsü kabul edilen “Suhulet-26”ya adanmıştır. Bu girişim, Osmanlı’nın denizcilik tarihinde attığı cesur ve yenilikçi adımlardan biri olarak, dünya deniz ulaşımında önemli bir dönüm noktası sayılmaktadır.

Bu eserin, Rus donanmasının doğduğu ve Büyük Petro döneminde temelleri atılan Sankt-Peterburg’da sergilenecek olması, çalışmaya ayrı bir tarihsel ve sembolik anlam katıyor.