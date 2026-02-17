onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Aşık Veysel’den Suhulet’e: İstanbul’da Yaşayan Rus Sanatçı, Türkiye’yi St. Petersburg’da Temsil Edecek

Aşık Veysel’den Suhulet’e: İstanbul’da Yaşayan Rus Sanatçı, Türkiye’yi St. Petersburg’da Temsil Edecek

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
17.02.2026 - 17:08

İstanbul’da yaşayan Rus sanatçı Tatyana Kirillova, Türkiye’yi Rusya’nın Devlet Sanat Akademisi’nde üç eserle temsil edecek.

Rusya Federasyonu Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı himayesinde ve Sankt-Peterburg Devlet Stieglitz Sanat ve Tasarım Akademisi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası “Dünya Etrafında” sergi-yarışması, sanatçıları tarihi ve görkemiyle dikkat çeken ana salonda bir araya getiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devlet statüsüne sahip bu köklü akademide, federal bakanlık desteğiyle gerçekleşen bir projede yer almak, uluslararası sanat çevrelerinde önemli bir prestij göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bu yıl Türkiye, İstanbul’da on yıldır yaşayan ve çalışmalarını burada sürdüren Rus sanatçı Tatyana Kirillova tarafından üç eserle temsil edilecek. Kirillova, Türkiye’nin kültürel ve tarihsel hafızasına odaklanan üç ayrı temayı uluslararası izleyiciyle buluşturuyor.

Sergilenecek eserler:

1. “İnsana Dönüş / Toprağın Sesi / Aşık Veysel”

1. “İnsana Dönüş / Toprağın Sesi / Aşık Veysel”

Aşık Veysel portresi

107 × 230 cm

Eser, orijinal yağlıboya olarak sergilenecek.

Bu çalışma, Anadolu’nun sözlü kültür mirasını ve insan ile toprak arasındaki bağı simgeliyor.

2. “Nazım Hikmet”

2. “Nazım Hikmet”

Nazım Hikmet portresi

230 × 160 cm

Dijital formatta ana salonda sunulacak.

Hayatının son yıllarını Rusya’da geçiren şairin portresi, iki ülke arasındaki kültürel bağın sembolik bir ifadesi olarak öne çıkıyor.

Nazım Hikmet, hayatının son yıllarını Rusya’da geçirmiş olması nedeniyle hem Türkiye’de hem de Rusya’da değer verilen ve iki ülkenin kültürel hafızasında özel bir yere sahip bir şair olarak kabul ediliyor.

3. “Dünyanın İlk Arabalı Vapur Suhulet-26”

3. “Dünyanın İlk Arabalı Vapur Suhulet-26”

109 × 138 cm

Dijital formatta sergilenecek.

Eser, Osmanlı İmparatorluğu’nun teknik vizyonu ve ilerici adımları sayesinde hayata geçirilen, dünyada arabalı vapur taşımacılığının öncüsü kabul edilen “Suhulet-26”ya adanmıştır. Bu girişim, Osmanlı’nın denizcilik tarihinde attığı cesur ve yenilikçi adımlardan biri olarak, dünya deniz ulaşımında önemli bir dönüm noktası sayılmaktadır.

Bu eserin, Rus donanmasının doğduğu ve Büyük Petro döneminde temelleri atılan Sankt-Peterburg’da sergilenecek olması, çalışmaya ayrı bir tarihsel ve sembolik anlam katıyor.

Kültürel anlamı

Kültürel anlamı

Tatyana Kirillova’nın bu üç eseri birlikte düşünüldüğünde:

  • Anadolu’nun köklü aşıklık geleneğini,

  • Türkiye ve Rusya arasında kültürel köprü kuran bir şairi,

  • Osmanlı’nın denizcilik tarihinde öncü bir atılımı

uluslararası bir devlet sanat akademisinin ana salonuna taşıyor.

Türkiye’nin kültürel hafızasını temsil eden bu temaların, Rusya’nın en prestijli devlet sanat kurumlarından birinde yer alması, yalnızca sanatsal değil, kültürel açıdan da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın