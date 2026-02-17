Aşık Veysel’den Suhulet’e: İstanbul’da Yaşayan Rus Sanatçı, Türkiye’yi St. Petersburg’da Temsil Edecek
İstanbul’da yaşayan Rus sanatçı Tatyana Kirillova, Türkiye’yi Rusya’nın Devlet Sanat Akademisi’nde üç eserle temsil edecek.
Rusya Federasyonu Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı himayesinde ve Sankt-Peterburg Devlet Stieglitz Sanat ve Tasarım Akademisi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası “Dünya Etrafında” sergi-yarışması, sanatçıları tarihi ve görkemiyle dikkat çeken ana salonda bir araya getiriyor.
1. “İnsana Dönüş / Toprağın Sesi / Aşık Veysel”
2. “Nazım Hikmet”
3. “Dünyanın İlk Arabalı Vapur Suhulet-26”
Kültürel anlamı
