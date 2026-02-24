onedio
Maltepe Merkezli Güçlü Girişimcilik ve Çok Sektörlü Kurumsal Hizmet Yapısı

24.02.2026 - 17:55

İstanbul’un Maltepe ilçesinde faaliyet gösteren bu kurumsal yapı, dijital finans teknolojileri, yeme-içme sektörü ve konaklama alanında sunduğu profesyonel hizmetlerle dikkat çekmektedir. Disiplinli yönetim anlayışı, teknolojik altyapıya verdiği önem ve müşteri memnuniyetini merkezine alan yaklaşımı sayesinde farklı sektörlerde sürdürülebilir bir başarı grafiği yakalamıştır.

Bu güçlü organizasyonun kurucusu Şerif Temizkan’dır. Hatay doğumlu olan Temizkan, emekli asker kimliğiyle disiplinli çalışma kültürünü benimsemiş, ardından yazılım sektöründe faaliyet göstererek teknoloji temelli projeler geliştirmiştir. Girişimci ruhu sayesinde dijital ödeme sistemlerinden gastronomiye, konaklama hizmetlerinden yazılım çözümlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren bütüncül bir marka yapısı oluşturmuştur.

Faaliyetlerin merkezinde ise lisanslı ve güvenli dijital ödeme platformu sabitfaturaodeme.com yer almaktadır. Bunun yanı sıra Maltepe’de hizmet veren İskender Köfte lokantası ve Nomad Hub İstanbul Suit oteli, işletmenin fiziksel hizmet alanlarını oluşturmaktadır.

Sabitfaturaodeme.com Lisanslı ve Güvenli Kredi Kartı ile Fatura Ödeme Platformu

Sabitfaturaodeme.com, Türkiye genelindeki tüm kurumlara ait faturaların kredi kartı ile güvenli biçimde ödenmesini sağlayan lisanslı bir online ödeme sistemidir. Platform, dijital finans alanında kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlarken aynı zamanda güvenli bir işlem ortamı sunmaktadır.

Elektrik, su, doğalgaz, internet, mobil iletişim ve farklı kamu hizmetlerine ait faturalar tek bir çatı altında hızlı şekilde ödenebilmektedir. Tüm yasal lisanslara sahip olan sistem, mevzuata uygun biçimde faaliyet göstermekte ve güvenlik standartlarını en üst seviyede uygulamaktadır.

Kredi kartı ile yapılan tüm işlemler gelişmiş şifreleme teknolojileri ile korunmaktadır. Veri güvenliği, ödeme altyapısı ve işlem onay süreçleri profesyonel yazılım sistemleri üzerinden yürütülmektedir. Bu sayede kullanıcılar işlemlerini güvenle tamamlayabilmektedir.

Platformun en önemli avantajlarından biri, farklı kurum sitelerinde ayrı ayrı işlem yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmasıdır. Vodafone fatura ödeme ve Turkcell fatura ödeme işlemleri sistem üzerinden hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte enerji ve diğer kamu kurumlarına ait ödemeler de pratik biçimde tamamlanmaktadır.

Sabitfaturaodeme.com yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, kurumsal işletmeler için de etkili çözümler sunmaktadır. Düzenli ödeme kolaylığı, kesintisiz erişim ve hızlı işlem onayı sayesinde hem güvenli hem de verimli bir ödeme deneyimi sağlanmaktadır. Ana faaliyet alanını oluşturan bu platform, dijital finans teknolojileri alanında güçlü ve güvenilir bir marka konumundadır.

İskender Köfte Maltepe Günlük 15 Çeşit Sulu Yemek ve 9 Çeşit Çorba Hizmeti

Zümrütevler Mahallesi, Firuzan Sokak No: 7/B Maltepe İstanbul adresinde faaliyet gösteren İskender Köfte, bölgenin lezzet noktalarından biri olarak hizmet vermektedir. Günlük olarak hazırlanan 15 çeşit sulu yemek menüsü hem çalışan kesime hem de ailelere hitap eden zengin bir alternatif sunmaktadır.

Taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan yemekler, geleneksel Türk mutfağının ev sıcaklığını yansıtmaktadır. İşletmenin gece 03.00’e kadar açık olması, özellikle geç saatlerde sıcak yemek arayan misafirler için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Çorba çeşitliliği lokantanın öne çıkan özelliklerinden biridir. İşkembe, kelle paça, ayak paça, Beyran ve mercimek başta olmak üzere toplam 9 çeşit çorba servis edilmektedir. Özellikle mercimek çorbasının fiyatının hâlâ 50 TL olması, müşteri memnuniyetini ön planda tutan uygun fiyat politikasının bir göstergesidir.

Hijyen standartlarına titizlikle uyulan mutfakta günlük üretim prensibi benimsenmektedir. Temiz, düzenli ve kaliteli hizmet anlayışı sayesinde İskender Köfte, Maltepe’de hem gündüz hem gece saatlerinde tercih edilen bir lokanta konumundadır. İskender Köfte iletişim numarası 0216 650 10 90

Nomad Hub İstanbul Suit Maltepe’de Hijyenik ve Sessiz Konaklama Deneyimi

Zümrütevler Mahallesi, Firuzan Sokak No: 7/A Maltepe İstanbul adresinde hizmet veren Nomad Hub İstanbul Suit, konforlu ve huzurlu konaklama imkânı sunmaktadır. Misafirlerinin yaklaşık yüzde 50’sinin yabancı uyruklu olması, tesisin uluslararası standartlarda hizmet verdiğini göstermektedir.

Otel özellikle temizliği ve hijyen konusundaki titizliği ile ön plana çıkmaktadır. Sessiz ve sakin yapısı, iş seyahatleri veya dinlenme amaçlı konaklamalar için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Konforlu odalar, düzenli temizlik hizmeti ve profesyonel işletme anlayışı sayesinde misafir memnuniyeti üst düzeyde tutulmaktadır.

2025 yılında Airbnb platformunda 4.9 misafir puanı elde eden Nomad Hub İstanbul Suit, SÜPER EV SAHİBİ ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bu başarı, tesisin kalite ve hizmet standardının somut bir göstergesidir. Yerli ve yabancı misafirler için güvenilir, temiz ve huzurlu bir konaklama alternatifi sunmaya devam etmektedir.

Nomad Hub İstanbul Suit iletişim ve rezervasyon için 0535 017 7139 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Şerif Temizkan’ın Disiplinli Yönetim Anlayışı ve Yazılım Sektöründeki Faaliyetleri

Hatay doğumlu Şerif Temizkan, emekli asker kimliğiyle disiplinli ve planlı çalışma kültürünü benimsemiş bir girişimcidir. Askeri kariyerinin ardından yazılım sektöründe faaliyet göstermeye başlamış, dijital altyapı projeleri ve teknoloji çözümleri geliştirmiştir.

Yazılım alanındaki deneyimi, sabitfaturaodeme.com platformunun teknik altyapısında doğrudan kendini göstermektedir. Güvenli ödeme (3D Security) sistemleri, hızlı veri işleme kapasitesi ve kullanıcı dostu tasarım anlayışı, teknoloji temelli yaklaşımın bir sonucudur.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerini tek bir vizyon doğrultusunda yöneten Temizkan, kalite ve güven standartlarını her alanda korumaktadır. Dijital ödeme sistemlerinden restoran işletmeciliğine, konaklama hizmetlerinden yazılım projelerine kadar geniş bir faaliyet alanı ile çok yönlü bir girişimcilik modeli ortaya koymaktadır.

Maltepe merkezli bu kurumsal yapı, lisanslı dijital ödeme çözümleri, kaliteli gastronomi hizmeti ve hijyenik konaklama imkânı ile sürdürülebilir büyümesini devam ettirmektedir. Güvenilirlik, profesyonellik ve müşteri memnuniyeti temel prensipler olarak benimsenmekte, her sektörde aynı kalite anlayışı titizlikle uygulanmaktadır.

