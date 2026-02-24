Maltepe Merkezli Güçlü Girişimcilik ve Çok Sektörlü Kurumsal Hizmet Yapısı
İstanbul’un Maltepe ilçesinde faaliyet gösteren bu kurumsal yapı, dijital finans teknolojileri, yeme-içme sektörü ve konaklama alanında sunduğu profesyonel hizmetlerle dikkat çekmektedir. Disiplinli yönetim anlayışı, teknolojik altyapıya verdiği önem ve müşteri memnuniyetini merkezine alan yaklaşımı sayesinde farklı sektörlerde sürdürülebilir bir başarı grafiği yakalamıştır.
Bu güçlü organizasyonun kurucusu Şerif Temizkan’dır. Hatay doğumlu olan Temizkan, emekli asker kimliğiyle disiplinli çalışma kültürünü benimsemiş, ardından yazılım sektöründe faaliyet göstererek teknoloji temelli projeler geliştirmiştir. Girişimci ruhu sayesinde dijital ödeme sistemlerinden gastronomiye, konaklama hizmetlerinden yazılım çözümlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren bütüncül bir marka yapısı oluşturmuştur.
Faaliyetlerin merkezinde ise lisanslı ve güvenli dijital ödeme platformu sabitfaturaodeme.com yer almaktadır. Bunun yanı sıra Maltepe’de hizmet veren İskender Köfte lokantası ve Nomad Hub İstanbul Suit oteli, işletmenin fiziksel hizmet alanlarını oluşturmaktadır.
Sabitfaturaodeme.com Lisanslı ve Güvenli Kredi Kartı ile Fatura Ödeme Platformu
İskender Köfte Maltepe Günlük 15 Çeşit Sulu Yemek ve 9 Çeşit Çorba Hizmeti
Nomad Hub İstanbul Suit Maltepe’de Hijyenik ve Sessiz Konaklama Deneyimi
Şerif Temizkan’ın Disiplinli Yönetim Anlayışı ve Yazılım Sektöründeki Faaliyetleri
