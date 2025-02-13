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13 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

13 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.02.2025 - 01:40

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatının 40. günü anma mevlitleriyle geçti.

1. Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatının 40. günü anma mevlitleriyle geçti.

Ancak ailesi arasındaki miras kavgası nedeniyle mevlitler iki farklı camide okutuldu. Tuğçe Tayfur ve annesi Necla Nazır Eyüp Sultan Camii’ndeyken, Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı ve yakınları ise başka bir camide toplandı. Mevlit sonrası basının karşısına çıkan taraflar yine birbirine sert mesajlar gönderdi.

2. Lady Gaga uzun bir sürenin ardından eski pop müzik zevkini yaşatacak havada bir şarkı ve kliple sektöre geri dönüş yaptı bildiğiniz gibi.

2. Lady Gaga uzun bir sürenin ardından eski pop müzik zevkini yaşatacak havada bir şarkı ve kliple sektöre geri dönüş yaptı bildiğiniz gibi.

Fakat şarkının adı gereği Atiye'nin 2015 senesinde çıkardığı 'Abrakadabra' şarkısı da listelerde yeniden yükselmeye başladı! Lady Gaga'nın yayınladığı aynı isme sahip 'Abracadabra' şarkısının benzerliği Atiye hayranlarını harekete geçirdi. Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, iki şarkı arasındaki benzerlik sonucu Atiye Lady Gaga'ya telif davası açmaya karar verdi.

3. Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli için özel bir gece düzenlendi.

3. Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli için özel bir gece düzenlendi.

‘Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun’ etkinliği Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. Geceye Yıldız Tilbe, Enbe Orkestrası, Hakan Altun gibi ünlü isimler katıldı. Tanyeli, doktorunun izin vermemesi nedeniyle geceye katılamadı ancak oğulları Taylan ve Teoman gelenlere teşekkür etti. Etkinlik boyunca sanatçılar ve dostları Tanyeli için duygusal mesajlar verdi. Gelin kimler gelmiş, neler söylemiş birlikte bakalım 👇

4. İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

4. İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tehdit, mobbing ve psikolojik şiddet iddialarıyla Şule Yazar İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Hamileliği süresince psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden Şule Yazar'ın açıklamaları şok etkisi yarattı. Sütten kesildiğini söyleyen eski menajerin avukatının yaptığı açıklamalar gündeme bomba etkisi yarattı. Gelin detaylara birlikte bakalım..

5. Podyumlarda başlayan kariyerini oyunculuk ve sunuculukla devam ettiren Çağla Şıkel'i şimdilerde gündüz kuşağı programıyla her gün ekranlardan takip ediyoruz.

5. Podyumlarda başlayan kariyerini oyunculuk ve sunuculukla devam ettiren Çağla Şıkel'i şimdilerde gündüz kuşağı programıyla her gün ekranlardan takip ediyoruz.

Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan ve Altın Kelebek'te gösterdiği sunuculuk becerileriyle adından bahsettiren ismi özel hayatıyla da anıyoruz.   Şimdilerde yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel günümüzün değişimiyle ve dolgularıyla manşetlere yerleşen isimlerinden biri olmaya sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda dudaklarındaki işlemle gündeme gelen Şıkel bu sefer de yanaklarındaki dolguyla göze battı!

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6. Kendiyle her haliyle barışık olan Kalben, dans ettiği bir videoyu paylaşarak bedeniyle çıktığı yolculuğu anlattı.

6. Kendiyle her haliyle barışık olan Kalben, dans ettiği bir videoyu paylaşarak bedeniyle çıktığı yolculuğu anlattı.

Ünlü sanatçı sabah kendisiyle sevgili olduğunu ve özgürce dans ettiğini söyledi. “Bugün bana ‘zayıflasan güzel kadınsın aslında’ diyen herkesi şappp diye öpüyorum” diyerek beden algısı üzerinden yapılan yorumlara göndermede bulundu. Kalben yarın Ankara’daki konserinde sevenleriyle dans etmeye devam edeceğini duyurdu.

7. Zeynep Demirel ile bundan yaklaşık 15 yıl önce dünyaevine giren Volkan Demirel şimdilerde kızlarıyla kurduğu aileyle dikkat çekiyor.

7. Zeynep Demirel ile bundan yaklaşık 15 yıl önce dünyaevine giren Volkan Demirel şimdilerde kızlarıyla kurduğu aileyle dikkat çekiyor.

Her paylaşımıyla ve güzel kızlarıyla gıpta ile bakılan aile magazin gündeminin en gözdelerinden olmayı sürdürüyor.  Geçtiğimiz yıllarda önce Yade ardından da Yeda ismini verdikleri kızlarını kucaklarına alan Demirel çifti geçtiğimiz aylarda üçüncü bebek müjdesini vermişti. Üçüncü çocuklarının da kız olacakları öğrenilen çiftin isim tercihleri ise merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz gün babyshower düzenleyen çiftin bebeklerinin adı da belli oldu!

8. Sahne performansları, şarkıları zaman zaman da açıklamalarıyla gündeme gelen Blok3'ün adı şimdilerde rap dünyasında yükselişte.

8. Sahne performansları, şarkıları zaman zaman da açıklamalarıyla gündeme gelen Blok3'ün adı şimdilerde rap dünyasında yükselişte.

Sevmeyi Denemedin, Aklına Ben Gelicem, Gelme İstemem gibi şarkılarla adından bahsettiren Blok3'ün hayran kitlesi de her geçen gün artıyor. Listelerin başında görmeye alıştığımız rapçiyi geçtiğimiz hafta Danla Bilic'in programında yaptığı açıklamalarla gündemde görmüştük.Bugün, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutan Blok3 hakkında bilmediğinize neredeyse emin olduğumuz bir detayı konuşacağız! Sizleri ünlü rapçinin ikiz kardeşiyle tanıştıracağız!

9. Aşk hayatıyla, tarzıyla ama en çok da sosyal medya paylaşımıyla konuştuğumuz Şevval Şahin muhteşem fiziği ve mankenlik kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

9. Aşk hayatıyla, tarzıyla ama en çok da sosyal medya paylaşımıyla konuştuğumuz Şevval Şahin muhteşem fiziği ve mankenlik kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Şimdilerde Burak Ateş'le aşk yaşayan Şahin'in adını zaman zaman da özel hayatıyla duyuyoruz.  Fit vücudu ve güzelliğiyle her seferinde kendine hayran bırakan Şahin son olarak Londra'ya yaptığın aile ziyaretiyle adından bahsettirdi. Son TikTok videosunda Şevval Şahin'in ablasıyla dikkat çeken benzerliği sosyal medyada gündem olurken, Ceyda Şahin'in güzelliğine iltifat yağdı!

10. Geçtiğimiz günlerde yapay zeka tarafından oluşturulmuş çöldeki bir fotoğraf paylaşan Demet Akalın, 14 Şubat'ta çıkacak yeni single'ı 'Affetmedim Kendimi'nin klibinin de yapay zeka ile yapıldığını duyurmuştu.

10. Geçtiğimiz günlerde yapay zeka tarafından oluşturulmuş çöldeki bir fotoğraf paylaşan Demet Akalın, 14 Şubat'ta çıkacak yeni single'ı 'Affetmedim Kendimi'nin klibinin de yapay zeka ile yapıldığını duyurmuştu.

Yapay zekayla oluşturulan klibin bir kesidi geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Yayınlandığı gibi de olay oldu! Oldukça kalitesiz gözüken klipte Demet Akalın'ın robotik halleri dikkat çekti. Demo ucuza kaçmak için mi, yoksa teknolojiye ayak uydurmak için mi yapay zekayı seçti bilemiyoruz ama sosyal medya kulanıcılarının diline fena düştü, orası kesin! Gelin, hem klibe hem de kimler ne demiş ona beraber bakalım.

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11. Geçtiğimiz gece ChatGPT'ye sorup keşfettiği ve uyguladığı "para ve bolluk için regl ritüelini" paylaşan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın bu sefer de sevgililer günü akşamı için X'ten yaptığı akşam yemeği teklifiyle dikkat çekti.

11. Geçtiğimiz gece ChatGPT'ye sorup keşfettiği ve uyguladığı "para ve bolluk için regl ritüelini" paylaşan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın bu sefer de sevgililer günü akşamı için X'ten yaptığı akşam yemeği teklifiyle dikkat çekti.

400 bin TL karşılığında yalnız olan birine yemekte kız arkadaşı olarak eşlik edebileceğini duyuran Taşkın, özelliklerini ve kriterlerini de sıraladı!

12. Geçtiğimiz günlerde bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Afra Saraçoğlu'yla birbirini takipten çıkan ve beraberinde bilmem kaçıncı ayrılık dedikodularını getiren Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz gece bir etkinlikte görüntülendi.

12. Geçtiğimiz günlerde bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Afra Saraçoğlu'yla birbirini takipten çıkan ve beraberinde bilmem kaçıncı ayrılık dedikodularını getiren Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz gece bir etkinlikte görüntülendi.

Keyfi oldukça yerinde gözüken Mert Ramazan Demir, ayrılık acısını gecelerde atmaya karar verirken Teoman'la denk gelmek de tuzu biberi oldu!  Kendini Teoman'ın uzman kollarına temsil eden Mert Ramazan Demir felekten bir gece geçirdi 😂 Magazin tarihine de unutulmayacak bir poz bıraktılar!

13. Aylardır pel pele giydiği göz kanatan kombinlerle gündemin tam göbeğine oturan Sibel Can, daha yeni "fırında çipuraya" benzetilen sahne elbisesiyle goygoya kurban gitmişti.

13. Aylardır pel pele giydiği göz kanatan kombinlerle gündemin tam göbeğine oturan Sibel Can, daha yeni "fırında çipuraya" benzetilen sahne elbisesiyle goygoya kurban gitmişti.

14 Şubat'ta yeni albümü 'Drama'yı piyasaya sürecek olan Sibel Can, birkaç saat önce yeni albümü için çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı.   Modacısının elindeki tüm dahiyane (!) kombin fikirlerini tüketen Sibel Can, bu sefer de Lady Gaga kartını oynamaya karar verdi... Yine ve yeniden dillere düşmeyi de başardı tabii. Gelin, bu gece hangi Sibel Can tarzını konuşuyoruz beraber görelim! 😂

14. Geçtiğimiz saatlerde 2005'te çıkardığı "Abrakadabra" isimli şarkısını öne sürerek Lady Gaga'nın yeni single'ı "Abracadabra"anın çalıntı olduğu sebebiyle telif davası açtığı iddia edilen Atiye, dönen dedikodulara açıklık getirdi.

14. Geçtiğimiz saatlerde 2005'te çıkardığı "Abrakadabra" isimli şarkısını öne sürerek Lady Gaga'nın yeni single'ı "Abracadabra"anın çalıntı olduğu sebebiyle telif davası açtığı iddia edilen Atiye, dönen dedikodulara açıklık getirdi.

Kafa TV gecesinde eşiyle beraber Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Atiye, henüz ortada açılmış bir dava olmadığını, çalıntı değil 'esinlenme' sebebiyle konuyla Amerika ekiplerinin ilgilendiğini ve şu anda da Lady Gaga'nın ekibiyle görüşmelerin başladığını söyledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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