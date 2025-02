13 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

14 Şubat'ta yeni albümü 'Drama'yı piyasaya sürecek olan Sibel Can, birkaç saat önce yeni albümü için çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Modacısının elindeki tüm dahiyane (!) kombin fikirlerini tüketen Sibel Can, bu sefer de Lady Gaga kartını oynamaya karar verdi... Yine ve yeniden dillere düşmeyi de başardı tabii. Gelin, bu gece hangi Sibel Can tarzını konuşuyoruz beraber görelim! 😂