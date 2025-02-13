13 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Yapay zekayla oluşturulan klibin bir kesidi geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Yayınlandığı gibi de olay oldu! Oldukça kalitesiz gözüken klipte Demet Akalın'ın robotik halleri dikkat çekti. Demo ucuza kaçmak için mi, yoksa teknolojiye ayak uydurmak için mi yapay zekayı seçti bilemiyoruz ama sosyal medya kulanıcılarının diline fena düştü, orası kesin! Gelin, hem klibe hem de kimler ne demiş ona beraber bakalım.