13 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatının 40. günü anma mevlitleriyle geçti.
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2. Lady Gaga uzun bir sürenin ardından eski pop müzik zevkini yaşatacak havada bir şarkı ve kliple sektöre geri dönüş yaptı bildiğiniz gibi.
3. Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli için özel bir gece düzenlendi.
4. İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu.
5. Podyumlarda başlayan kariyerini oyunculuk ve sunuculukla devam ettiren Çağla Şıkel'i şimdilerde gündüz kuşağı programıyla her gün ekranlardan takip ediyoruz.
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6. Kendiyle her haliyle barışık olan Kalben, dans ettiği bir videoyu paylaşarak bedeniyle çıktığı yolculuğu anlattı.
7. Zeynep Demirel ile bundan yaklaşık 15 yıl önce dünyaevine giren Volkan Demirel şimdilerde kızlarıyla kurduğu aileyle dikkat çekiyor.
8. Sahne performansları, şarkıları zaman zaman da açıklamalarıyla gündeme gelen Blok3'ün adı şimdilerde rap dünyasında yükselişte.
9. Aşk hayatıyla, tarzıyla ama en çok da sosyal medya paylaşımıyla konuştuğumuz Şevval Şahin muhteşem fiziği ve mankenlik kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
10. Geçtiğimiz günlerde yapay zeka tarafından oluşturulmuş çöldeki bir fotoğraf paylaşan Demet Akalın, 14 Şubat'ta çıkacak yeni single'ı 'Affetmedim Kendimi'nin klibinin de yapay zeka ile yapıldığını duyurmuştu.
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11. Geçtiğimiz gece ChatGPT'ye sorup keşfettiği ve uyguladığı "para ve bolluk için regl ritüelini" paylaşan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın bu sefer de sevgililer günü akşamı için X'ten yaptığı akşam yemeği teklifiyle dikkat çekti.
12. Geçtiğimiz günlerde bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Afra Saraçoğlu'yla birbirini takipten çıkan ve beraberinde bilmem kaçıncı ayrılık dedikodularını getiren Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz gece bir etkinlikte görüntülendi.
13. Aylardır pel pele giydiği göz kanatan kombinlerle gündemin tam göbeğine oturan Sibel Can, daha yeni "fırında çipuraya" benzetilen sahne elbisesiyle goygoya kurban gitmişti.
14. Geçtiğimiz saatlerde 2005'te çıkardığı "Abrakadabra" isimli şarkısını öne sürerek Lady Gaga'nın yeni single'ı "Abracadabra"anın çalıntı olduğu sebebiyle telif davası açtığı iddia edilen Atiye, dönen dedikodulara açıklık getirdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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