Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Başkanı Nuri Arslan Oldu
Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Başkanı Nuri Arslan Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İmamoğlu’nun koltuğuna oturacak isim belediye meclisinde yapılan oylama sonucunda belli oldu.
CHP’nin adayı Nuri Arslan, Ekrem İmamoğlu’nun yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vekil başkanı oldu. AKP’li isimler Nuri Arslan’ın karşısına Zeynel Abidin Okul’u çıkarmıştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrası yeni başkan belli oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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