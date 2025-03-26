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Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Başkanı Nuri Arslan Oldu

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Başkanı Nuri Arslan Oldu

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.03.2025 - 16:11

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İmamoğlu’nun koltuğuna oturacak isim belediye meclisinde yapılan oylama sonucunda belli oldu. 

CHP’nin adayı Nuri Arslan, Ekrem İmamoğlu’nun yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vekil başkanı oldu. AKP’li isimler Nuri Arslan’ın karşısına Zeynel Abidin Okul’u çıkarmıştı. 

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrası yeni başkan belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrası yeni başkan belli oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması sonrası belediye meclisinde vekil başkanlık için oylama yapıldı. 

İBB Meclisi'nde 186 üyesi olan CHP, 5 belediye başkanı 5 meclis üyesinin tutuklanmasının ardından 176 üye ile Nuri Arslan'ı aday gösterdi. 122 üyesi olan AKP ise Zeynel Abidin Okul’u çıkardı. 

Yapılan oylama sonrasında Ekrem İmamoğlu sonrasında İBB'nin yeni belediye başkanı Nuri Arslan oldu.

İLK TUR: CHP adayı Nuri Aslan 173 oy, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı, 5 oy geçersiz sayıldı.

İKİNCİ TUR: Nuri Aslan: 177 - Zeynel Abidin Okul: 125

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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