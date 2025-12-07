1 Aralık - 7 Aralık: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki Darp İddiasının Ardından Taciz Skandalı Çıkmıştı: Lisede Kriz Sürüyor
Fatih Altaylı Geri Döndü: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Alan Gazeteci Fatih Altaylı Youtube Yayınlarına Geri Döndü
"Ezan Sesine Telif" İddiası Gündem Oldu: "Allah Size Telif Attı Bildirimi Geliyor"
Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bahis Açıklaması
MESEM'lerde Yaşanan Çocuk Ölümlerini Protesto Eden Öğrenciler Tutuklandı
Büyükçekmece'de Adli Emaneti Soyarak Kaçan Personeli Tanıyanlar Olanlara İnanamadı
Üniversitelilere Müjdeli Haber! Elektronik Cihazlarda Öğrencilere ÖTV Muafiyeti Meclis'te
Gazeteci Furkan Karabay Hakkında Tahliye Kararı Verildi
Seçil Erzan Davasında Karar Açıklandı: 102 Yıl Hapis Cezası Aldı
Sözcü'de Büyük Deprem: Yılmaz Özdil Genel Müdür Oldu, Çok Sayıda Kişi İşten Çıkarıldı
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
