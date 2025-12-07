onedio
1 Aralık - 7 Aralık: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
08.12.2025 - 00:11

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki Darp İddiasının Ardından Taciz Skandalı Çıkmıştı: Lisede Kriz Sürüyor

Türkiye’nin en köklü ve saygın eğitim kurumlarından İstanbul Erkek Lisesi, tarihine gölge düşüren bir akran zorbalığı ve cinsel taciz skandalıyla sarsıldı. Okul koridorlarında 9. sınıf erkek öğrencilerinin, kız öğrencileri hedef alan cinsel içerikli ve tehditkâr bir 'fişleme listesi' hazırladığı iddiası infial yarattı. Olayın duyulmasıyla birlikte okulda tansiyon yükselirken, 11. sınıf öğrencilerinin listeyi hazırlayan grubu darp ettiği öne sürüldü. Kız öğrencilerin 'tecavüzü normalleştiren ve ölümle tehdit eden' ifadelere maruz kaldıklarını belirterek isyan ettiği olayda, okul yönetiminin listeyi hazırlayan öğrencilerin ilişiğini kestiği iddia ediliyor.

Fatih Altaylı Geri Döndü: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Alan Gazeteci Fatih Altaylı Youtube Yayınlarına Geri Döndü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasının ardından, ara verdiği YouTube kanalındaki yayınlarına 56 gün sonra geri döndü.

"Ezan Sesine Telif" İddiası Gündem Oldu: "Allah Size Telif Attı Bildirimi Geliyor"

Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken bir tartışma öne çıktı. YouTube’a yüklenen videolarda arka planda duyulan ezan sesine telif uyarısı geldiği öne sürüldü. Görüntülerde ezan sesinin istemsiz olarak arka planda yer aldığı belirtilirken, kullanıcılar bu uyarının dijital platformlarda yeni bir tartışma başlattığını söylüyor.

Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bahis Açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturması kapsamında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada gözaltına alınan isimler arasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, yorumcu Ahmet Çakar ve eşi ile hakem Zorbay Küçük gibi isimler olduğu belirtildi.

MESEM'lerde Yaşanan Çocuk Ölümlerini Protesto Eden Öğrenciler Tutuklandı

MESEM’lerde iş cinayetleri sonucu ölen çocuklara dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Mesleki Eğitim Zirvesini protesto eden ve gözaltına alınan TİP üyesi 17 öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Büyükçekmece'de Adli Emaneti Soyarak Kaçan Personeli Tanıyanlar Olanlara İnanamadı

Türkiye günlerdir Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 147 milyon liralık büyük vurgunu tartışıyor. Adliyede görevli Erdal T.’nin 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşü alıp ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı ortaya çıktı. Kaçmadan önce bir arkadaşına gönderdiği son mesajda ise “Malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin” ifadelerini kullandı. Olayın ardından adliye çevresindeki esnafın Erdal T. hakkında anlattıkları da kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Üniversitelilere Müjdeli Haber! Elektronik Cihazlarda Öğrencilere ÖTV Muafiyeti Meclis'te

Üniversite öğrencilerinin satın alacakları elektronik cihazlarda ÖTV'den muaf tutulmalarına ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Sözcü'den Deniz Işık Balkan'ın aktardığına göre, MHP'li İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın ÖTV'den muaf tutulmalarını öngören kanun teklifini Meclis'e sunduklarını açıkladı.

Gazeteci Furkan Karabay Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Gazeteci Furkan Karabay, 201 gündür tutuklu bulunuyordu. Bugün hakim karşısına çıkan Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi. Karabay’ın davası bugüne kadar basın özgürlüğü tartışmalarının odağında yer almıştı. 

Karabay'ın mahkemede savunma yapmayı reddettiği ve 'İnsanları keyfi gerekçelerle tutuklayan mahkemenizi protesto ediyor ve savunma yapmayı reddediyorum' dediği belirtildi.

Seçil Erzan Davasında Karar Açıklandı: 102 Yıl Hapis Cezası Aldı

Yüksek kazanç vaadiyle, aralarında Fatih Terim ve Arda Turan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Erzan’ı 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sözcü'de Büyük Deprem: Yılmaz Özdil Genel Müdür Oldu, Çok Sayıda Kişi İşten Çıkarıldı

Yılmaz Özdil, Sözcü TV Medya Grubu’nun başına geçti. Bunun üzerine kanaldan çok sayıda kişi işten çıkarıldı. İşten çıkarılanlar arasında genel yayın yönetmeni ve ekran yüzleri de bulunuyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
