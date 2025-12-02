onedio
Gazeteci Furkan Karabay Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Dilara Bağcı Peker
02.12.2025 - 15:09

Gazeteci Furkan Karabay, 201 gündür tutuklu bulunuyordu. Bugün hakim karşısına çıkan Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi. Karabay’ın davası bugüne kadar basın özgürlüğü tartışmalarının odağında yer almıştı. 

Karabay'ın mahkemede savunma yapmayı reddettiği ve 'İnsanları keyfi gerekçelerle tutuklayan mahkemenizi protesto ediyor ve savunma yapmayı reddediyorum' dediği belirtildi.

Gazeteci Furkan Karabay 201 gün sonra tahliye edildi.

Gazeteci Furkan Karabay, YouTube’da yaptığı yayınlar ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret”, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Karabay, tutukluğunun 201. gününde, bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma saat 10.30’da başladı. Duruşmayı gazeteciler ve basın meslek örgütü yakından takip etti.

Karabay'ın hakim karşısında savunma yapmadığı ve 'İnsanları keyfi gerekçelerle tutuklayan mahkemenizi protesto ediyor ve savunma yapmayı reddediyorum' dediği öğrenildi. Savcının esas hakkındaki mütalaasını okumasının ardından Karabay'ın avukatı Enes Hikmet Ermaner de savunmasını yaptı. 

Mahkeme, Karabay'a 4 yıl 3 ay ceza verdi. Yattığı süre de göz önünde bulundurulan Karabay'ın tahliyesine karar verildi.

