Gazeteci Furkan Karabay Hakkında Tahliye Kararı Verildi
Gazeteci Furkan Karabay, 201 gündür tutuklu bulunuyordu. Bugün hakim karşısına çıkan Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi. Karabay’ın davası bugüne kadar basın özgürlüğü tartışmalarının odağında yer almıştı.
Karabay'ın mahkemede savunma yapmayı reddettiği ve 'İnsanları keyfi gerekçelerle tutuklayan mahkemenizi protesto ediyor ve savunma yapmayı reddediyorum' dediği belirtildi.
Gazeteci Furkan Karabay 201 gün sonra tahliye edildi.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
