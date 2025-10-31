onedio
Terazi Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:31

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu ay Mars ile Uranüs karşıtlığıyla ani tempo artışları olabilir, bu nedenle kas ve eklem sağlığına dikkat etmelisin. Yoga ve esneme hareketleri eklemeni öneririm. Duygusal dalgalanmalar migren veya baş ağrısı riskini artırabilir; düzenli uyku ve su tüketimi denge sağlayacak. 

Hafif kardiyo ise açık hava aktiviteleri ve antioksidan ağırlıklı beslenme bağışıklığını destekleyecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

