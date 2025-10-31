Sevgili Terazi, bu ay Mars ile Uranüs karşıtlığıyla ani tempo artışları olabilir, bu nedenle kas ve eklem sağlığına dikkat etmelisin. Yoga ve esneme hareketleri eklemeni öneririm. Duygusal dalgalanmalar migren veya baş ağrısı riskini artırabilir; düzenli uyku ve su tüketimi denge sağlayacak.

Hafif kardiyo ise açık hava aktiviteleri ve antioksidan ağırlıklı beslenme bağışıklığını destekleyecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…