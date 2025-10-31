Sevgili Koç, Kasım boyunca enerjin yüksek ama ani tempolu hareketler ve stres seni zorlayabilir. Mars ile Neptün üçgeni sayesinde sezgisel olarak vücudunu dinleyebilir ve sınırlarını fark edebilirsin. Ani aktiviteler ve spor sırasında dikkatli olmalı, küçük sakatlanmalara karşı önlem almalısın.

Özellikle ay ortasından itibaren nefes egzersizleri ve hafif kardiyo seni hem zihinsel hem de fiziksel olarak güçlendirecek. Beslenmende protein ve demir ağırlıklı gıdalar enerji seviyeni dengeleyecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…