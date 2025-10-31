Sevgili Koç, bu ay aşk hayatında 5 Kasım’daki Boğa Dolunayı duygularını görünür hale getiriyor. Kalbin artık sabırla değil, eylemle konuşmak istiyor. Uzun süredir “belirsiz” giden bir bağın netleşmesi an meselesi. Flört halindeysen karşı tarafın senden beklediği açıklığı göstereceksin.

İlişkisi olan Koçlar için Dolunay, paylaşımları güçlendirme ve ortak kararlar alma zamanı. Ancak geçmişle ilgili bir yüzleşme de gündeme gelebilir. İçinde tuttuğun sözleri dürüstçe ifade edersen bağınız daha sağlam bir temele oturacak. Bekar Koçlar içinse bu Dolunay, göz göze geldiği birinin kalbinde kıvılcım yakabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…