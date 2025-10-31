onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Kasım Koç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Kasım ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Koç ve yükselen Koç burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Kasım ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Kasım ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu ay aşk hayatında 5 Kasım’daki Boğa Dolunayı duygularını görünür hale getiriyor. Kalbin artık sabırla değil, eylemle konuşmak istiyor. Uzun süredir “belirsiz” giden bir bağın netleşmesi an meselesi. Flört halindeysen karşı tarafın senden beklediği açıklığı göstereceksin. 

İlişkisi olan Koçlar için Dolunay, paylaşımları güçlendirme ve ortak kararlar alma zamanı. Ancak geçmişle ilgili bir yüzleşme de gündeme gelebilir. İçinde tuttuğun sözleri dürüstçe ifade edersen bağınız daha sağlam bir temele oturacak. Bekar Koçlar içinse bu Dolunay, göz göze geldiği birinin kalbinde kıvılcım yakabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

