Sevgili Koç, bu ay Mars ile Neptün üçgeni kariyerinde sezgisel bir güç kazandırıyor. Yaratıcı ve stratejik düşünme kapasiten öne çıkıyor, özellikle projelerinde veya ekip çalışmalarında fark yaratıyorsun. Bu dönemde riskli ama doğru hamleler kariyerini hızla ilerletebilir. Normalde aceleci davranma eğiliminde olsan da, iç sesine kulak vermek uzun vadeli başarıya kapı aralayacak. İş hayatında hem liderlik hem de esneklik gerektiren durumlarda öne çıkacak, insanları motive edebilir ve zor problemleri sezgisel çözümlerle aşabilirsin.

Mars ile Uranüs karşıtlığı ise iş dünyanda beklenmedik değişimler ve ani fırsatlar yaratıyor. Yeni görevler, sorumluluklar veya proje teklifleri gündeme gelebilir. Bu süreç, hızlı karar alma ve stres altında etkin çalışma becerini test edecek. Ancak senin için bir avantaj var: riskleri doğru yönetebilirsen, bu ani sürprizler uzun vadeli başarıya dönüşebilir. Bağımsız düşünme ve yaratıcı çözüm üretme yeteneğinle fark edilip liderlik pozisyonuna yükselme şansı bulabilirsin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…