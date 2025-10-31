onedio
Kasım Koç Burcu Aylık Burç Yorumu

Kasım 2025, Aylık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Koç ve yükselen Koç burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Koç ve yükselen Koç burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu aylık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu ay Mars ile Neptün’ün üçgen açısı, seni kariyerinde sezgisel kararlarınla öne çıkarıyor. Normalde yalnızca hırsla hareket ederken bu kez iç sesine güveneceksin. Sanatsal, yaratıcı ya da insana dokunan projelerde dikkat çekeceksin. Özellikle ekip çalışmalarında ilham verici bir lider olarak görülüyorsun.

4 Kasım’da Mars’ın Uranüs’e karşıtlığı, iş hayatında ani bir değişimi beraberinde getirebilir. Beklenmedik bir görev, yeni bir sorumluluk ya da yön değişikliği gündeme gelebilir. Soğukkanlı kalabilirsen, bu sarsıntı aslında kariyer rotanı güçlendirecek.

Aşk hayatında 5 Kasım’daki Boğa Dolunayı duygularını somutlaştırıyor. Artık “ben ne istiyorum” sorusunun yanıtı netleşiyor. Bir süredir flört ettiğin biriyle ilişkini adlandırabilir veya bir bağın bitişini olgunlukla kabullenebilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

