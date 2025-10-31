Sevgili Koç, bu ay Mars ile Neptün’ün üçgen açısı, seni kariyerinde sezgisel kararlarınla öne çıkarıyor. Normalde yalnızca hırsla hareket ederken bu kez iç sesine güveneceksin. Sanatsal, yaratıcı ya da insana dokunan projelerde dikkat çekeceksin. Özellikle ekip çalışmalarında ilham verici bir lider olarak görülüyorsun.

4 Kasım’da Mars’ın Uranüs’e karşıtlığı, iş hayatında ani bir değişimi beraberinde getirebilir. Beklenmedik bir görev, yeni bir sorumluluk ya da yön değişikliği gündeme gelebilir. Soğukkanlı kalabilirsen, bu sarsıntı aslında kariyer rotanı güçlendirecek.

Aşk hayatında 5 Kasım’daki Boğa Dolunayı duygularını somutlaştırıyor. Artık “ben ne istiyorum” sorusunun yanıtı netleşiyor. Bir süredir flört ettiğin biriyle ilişkini adlandırabilir veya bir bağın bitişini olgunlukla kabullenebilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…