Terazi Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Terazi ve yükselen Terazi burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Terazi ve yükselen Terazi burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu aylık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, iş rutinine zarif bir yaratıcılık katıyor. Günlük görevlerinde bile estetik ve düzen arayışın seni fark edilir kılıyor. Bu ay detaylara önem vermek başarı getiriyor.

4 Kasım’da Mars ile Uranüs karşıtlığı finansal konularda sürpriz gelişmelere işaret ediyor. Beklenmedik bir harcama çıksa da bu, seni daha sağlam bir ekonomik plan yapmaya yöneltebilir.

Aşk hayatında 7 Kasım’da Uranüs’ün yeniden Boğa’ya geçişi ilişkilerinde dönüşüm başlatıyor. Daha derin, ruhsal bir bağa ihtiyaç duyuyorsun. Yüzeysel ilişkilerden sıyrılıp gerçek tutkunun peşine düşebilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

