Sevgili Terazi, bu ay aşk hayatında 7 Kasım’da Uranüs’ün Boğa’ya geçişi, duygusal ilişkilerinde şaşırtıcı dönüşümler yaratıyor. Tutkularınla özgürlük arzun arasında denge kurmak kolay olmayabilir ama bu süreç seni tazeliyor. Bekar Teraziler için ani tanışmalar, farklı tarzda birine çekilme veya “ilk görüşte aşk” enerjisi öne çıkıyor.

İlişkisi olanlar içinse Uranüs, heyecanı yeniden canlandırma fırsatı veriyor. Alışkanlıkların dışına çıkmak, bağınıza elektrik getirebilir. Artık sıradanlığa değil, sarsıcı bir duygusal uyanışa ihtiyacın var. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…