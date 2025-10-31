onedio
Terazi Burcu
Kasım 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Kasım ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Kasım ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Kasım ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu ay aşk hayatında 7 Kasım’da Uranüs’ün Boğa’ya geçişi, duygusal ilişkilerinde şaşırtıcı dönüşümler yaratıyor. Tutkularınla özgürlük arzun arasında denge kurmak kolay olmayabilir ama bu süreç seni tazeliyor. Bekar Teraziler için ani tanışmalar, farklı tarzda birine çekilme veya “ilk görüşte aşk” enerjisi öne çıkıyor. 

İlişkisi olanlar içinse Uranüs, heyecanı yeniden canlandırma fırsatı veriyor. Alışkanlıkların dışına çıkmak, bağınıza elektrik getirebilir. Artık sıradanlığa değil, sarsıcı bir duygusal uyanışa ihtiyacın var. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

