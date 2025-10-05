onedio
6 Ekim - 12 Ekim Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 6 Ekim - 12 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Ekim - 12 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın ilk günlerinde, Merkür'ün Akrep burcuna yaptığı ziyaret, senin için iş ve finans konularında bir kılavuz olacak. İçgüdülerin ve sezgilerin, bu dönemde kararlarını şekillendirecek en önemli faktörler olacak. Gelir ve giderlerini gözden geçirip mali dengenin sağlanması için gerekenleri yapman gerekiyor. Yatırımlarınla ilgili kafa yormak ve geleceğe yönelik planlar yapmak, bu dönemde sana daha fazla huzur ve güven hissi verecek.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Koç burcunda parıldayan Dolunay, iş ortaklıklarında bir dönüm noktasını işaret ediyor. İş birliklerinde yeni bir yön çizmen gerekebilir. Unutma ki bazen bir son, daha güzel bir başlangıcın ilk adımıdır. Cesur adımlar atmak ve risk almak, seni özgürleştirecek ve yeni başlangıçlara yol açacak. Hedeflerine doğru emin adımlarla ilerle! 

Sırada aşk var! Venüs ve Satürn'ün karşı karşıya gelmesi, ilişkilerinde sorumluluk bilincinin ön plana çıkmasına neden olacak. Partnerinle daha ciddi ve derin konuşmalar yapabilir, geleceğe yönelik planlarını ve beklentilerini paylaşabilirsin. İşte bu noktada kalbinin ne istediğini netleştirdiğinde, huzur ve mutluluk sana gelecek. İlişkinde yeni bir düzene hazır ol, birlikte mutlu olma zamanı! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

