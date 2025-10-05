6 Ekim - 12 Ekim Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta seni oldukça etkileyebilecek bir gökyüzü olayına tanık olacağız. Venüs, aşk ve güzellik gezegeni, ile Satürn, disiplin ve sorumlulukları temsil eden gezegen, birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar. Bu durum, özellikle ilişkilerinde daha fazla sorumluluk bilincinin ön plana çıkmasına neden olacak.

Belki de bu hafta, partnerinle daha derin ve ciddi konuşmalar yapma fırsatı bulabilirsin. Geleceğe yönelik planlarını, hayallerini ve beklentilerini paylaşma zamanı geldi belki de. Bu sohbetler, ilişkinin yönünü belirleyebilir, belki de yeni bir sayfa açmanıza yardımcı olabilir.

Unutma, bu noktada önemli olan kalbinin ne istediğini netleştirmek. İçindeki sesi dinle, ne istediğini belirle ve ona göre hareket et. Çünkü kalbinin gerçekten ne istediğini anladığında, huzur ve mutluluk sana kendiliğinden gelecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…