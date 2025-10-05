6 Ekim - 12 Ekim Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan verici olacak gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, iletişim ve zeka gezegeni Merkür'ün gizemli ve derinliklerine inen Akrep burcuna yaptığı ziyaret, senin için iş ve finans konularında bir pusula olacak. İçgüdülerin ve sezgilerin, bu dönemde kararlarını şekillendirecek en önemli faktörler olacak. Bu dönemde, gelir ve giderlerini dikkatlice gözden geçirip mali dengenin sağlanması için gerekenleri yapman gerekiyor. Yatırımlarınla ilgili düşünmek ve geleceğe yönelik planlar yapmak, bu dönemde sana daha fazla huzur ve güven hissi verecek.

Haftanın ortasında ise Koç burcunda parıldayan Dolunay, iş ortaklıklarında bir dönüm noktasını işaret ediyor. İş birliklerinde yeni bir yön çizmen gerekebilir. Unutma ki bazen bir son, daha güzel bir başlangıcın ilk adımıdır. Cesur adımlar atmak ve risk almak, seni özgürleştirecek ve yeni başlangıçlara yol açacak. Hedeflerine doğru emin adımlarla ilerle, çünkü bu hafta, senin için yeni fırsatların kapısını aralayacak. Yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar ve yeni heyecanlar seni bekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…