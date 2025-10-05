onedio
6 Ekim - 12 Ekim Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 6 Ekim - 12 Ekim haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için hem içsel dengenin hem de fiziksel sağlığın ön planda olduğu bir dönem olacak. Gökyüzündeki hareketlilik, Koç burcundaki Dolunay'ın enerjisiyle birleşince, iç dünyanda bir hareketlilik hissi uyandırabilir. Ancak bu enerji, bedenine biraz fazla gelebilir ve bel bölgende veya böbreklerinde küçük rahatsızlıklar hissetmene neden olabilir.

Bu durumda ne yapmalı, diye soracak olursan; bol su tüketmeyi, tuzlu yiyeceklerden kaçınmayı ve düzenli dinlenmeyi öneriyoruz. Bu basit ama etkili çözümler, bu hafta içindeki enerji dalgalarını dengelemene yardımcı olacak ve bedensel hassasiyetini azaltacak. Unutmadan hatırlatmak isteriz, bu hafta vücudunun en iyi ilacı huzur olacaktır! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

