6 Ekim - 12 Ekim Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için hem içsel dengenin hem de fiziksel sağlığın ön planda olduğu bir dönem olacak. Gökyüzündeki hareketlilik, Koç burcundaki Dolunay'ın enerjisiyle birleşince, iç dünyanda bir hareketlilik hissi uyandırabilir. Ancak bu enerji, bedenine biraz fazla gelebilir ve bel bölgende veya böbreklerinde küçük rahatsızlıklar hissetmene neden olabilir.

Bu durumda ne yapmalı, diye soracak olursan; bol su tüketmeyi, tuzlu yiyeceklerden kaçınmayı ve düzenli dinlenmeyi öneriyoruz. Bu basit ama etkili çözümler, bu hafta içindeki enerji dalgalarını dengelemene yardımcı olacak ve bedensel hassasiyetini azaltacak. Unutmadan hatırlatmak isteriz, bu hafta vücudunun en iyi ilacı huzur olacaktır! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…