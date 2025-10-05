6 Ekim - 12 Ekim Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta enerji dolu bedenin seni hızla harekete geçmeye itiyor. Ancak gökyüzünün derin mavilikleri sana hafif bir mola vermen gerektiğini fısıldıyor. Burcunda meydan gelen Dolunayı'n ışıltılı enerjisi, seni zirveye çıkarırken, içinde biriken yoğun gerilim, beklenmedik bir fiziksel yorgunluk olarak karşına çıkabilir.

Özellikle boyun ve kas bölgelerinde hissettiğin gerginlik, bedeninin sana bir mesajı olabilir. Hareketlerini dikkatli bir şekilde dengelemeli, nefes alışverişlerini sakin ve düzenli bir ritme getirmelisin. Sürekli koşturmak yerine, biraz durup düşünmeli ve kas gücünü bilinçli bir şekilde yönlendirmelisin. Bu sayede, vücudunun seni daha hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçireceğini göreceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…