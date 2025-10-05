onedio
6 Ekim - 12 Ekim Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 6 Ekim - 12 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 6 Ekim - 12 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça özel bir hafta olacak. Çünkü Koç Dolunayı, kalbinde bir uyanış yaratmaya hazırlanıyor. Bu hafta, kalbinde yeni bir çağın kapılarını aralayacak bir uyanış yaşayabilirsin.

Belki de uzun süredir içinde bulunduğun kararsızlık dönemini sonlandıracak olan bu uyanış, sana ne istediğini tam olarak gösterecek. İçinde bir yerlerde gizli kalmış olan bu bilinç, duygusal ilişkilerinde kararlılık getirecek. Artık ne istediğini biliyor olmanın verdiği güvenle, ilişkilerini daha sağlam temellere oturtabilirsin.

Geçmişle olan hesaplaşmalarını bir kenara bırakmanın tam zamanı. Belki de bu uyanış, geçmişin gölgesinde kalmış kalbini yeniden aşka açman için sana bir fırsat sunacak. Belki de bu hafta, kalbindeki bu uyanışla birlikte, aşka dair yeni bir sayfa açmanın tam sırası. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

