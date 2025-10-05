6 Ekim - 12 Ekim Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu haftanın ilk günleri, iletişim gezegeni Merkür'ün gizemli Akrep burcuna geçişiyle birlikte, kariyerinde derinlemesine düşünmeye ve stratejik planlar yapmaya yönleneceksin. Hedeflerine ulaşmak için yüzeyde kalmak yerine, olayların özünü araştırmak ve işin derinine inmek senin için daha çekici olacak. Bu dönem, finansal konularda gizli kalmış fırsatları keşfetmen ve ortaklık kurarken güvene dayalı ilişkiler oluşturman için mükemmel bir zaman dilimi.

Haftanın ortasında ise Merkür ile güç gezegeni Plüton arasındaki gergin açı, iş hayatında güç savaşlarını gündeme taşıyabilir. Bazı insanlar niyetlerini açıkça ifade etmese de, güçlü sezgilerinle durumları çözümleyebilirsin. Soğukkanlılığın ve kararlılığın sayesinde, bu tür gerginlikleri lehine çevirebilecek güce de sahipsin.

Gelelim aşka... Kalbini açmaya hazır mısın? Zira, Koç Dolunayı kalbinde bir uyanışı tetikliyor. Artık ne istediğini tam olarak biliyorsun ve bu da duygusal ilişkilerinde kararlılık getiriyor. Geçmişle olan hesaplaşmalarını bir kenara bırakıp kalbini yeniden aşka açmanın tam sırası. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…