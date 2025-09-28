29 Eylül - 5 Ekim Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için enerji dolu bir başlangıç var. Ancak biraz dikkatli olman da gerekiyor. Mars ve Sirius'un birleştiği bu haftanın ilk günlerinde enerjin tavan yapacak. Ancak bu enerjiyi kontrol altında tutmak ve dikkatli olmak önemli. Özellikle omuz ve sırt bölgende ağrılar hissedebilirsin, bu yüzden bu bölgelere ekstra özen göstermekte fayda var.

Haftanın ortasında ise Güneş ve Uranüs'ün karelerinin etkisi altında kalacağız. Bu durum, hayatında ani değişimlere sebep olabilir ve bu değişimler stres yaratabilir. İşte bu yüzden kısa yürüyüşler yaparak ve nefes egzersizleri ile bu stresi azaltabilirsin. Kendine biraz zaman ayırıp, doğayla iç içe olmaya çalış. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…