29 Eylül - 5 Ekim Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Eylül - 5 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta romantik gezegenimiz Venüs'ün, karmik Güney Ay Düğümü ile birleşmesi, geçmişten kalan bir aşk hikayesinin tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Belki eski bir aşkla tesadüfen karşılaşacak, belki de henüz kapanmamış bir duygusal yara ile yüzleşmek zorunda kalacaksın.

İşte tam da bu noktada bu hafta, kalbinin hangi yönü seçmek istediğini anlaman için mükemmel bir zaman olacak. Geçmişin ağır yüklerini omuzlarından atıp taze bir başlangıca doğru cesurca adım atabilirsin. Ya da belki de eskiye dönüp uzun zamandır özlediğin bir aşka yeniden kavuşabilirsin. Hadi kalbinin sesini dinle! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

