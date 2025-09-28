29 Eylül - 5 Ekim Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta romantik gezegenimiz Venüs'ün, karmik Güney Ay Düğümü ile birleşmesi, geçmişten kalan bir aşk hikayesinin tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Belki eski bir aşkla tesadüfen karşılaşacak, belki de henüz kapanmamış bir duygusal yara ile yüzleşmek zorunda kalacaksın.

İşte tam da bu noktada bu hafta, kalbinin hangi yönü seçmek istediğini anlaman için mükemmel bir zaman olacak. Geçmişin ağır yüklerini omuzlarından atıp taze bir başlangıca doğru cesurca adım atabilirsin. Ya da belki de eskiye dönüp uzun zamandır özlediğin bir aşka yeniden kavuşabilirsin. Hadi kalbinin sesini dinle! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…