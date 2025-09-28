onedio
29 Eylül - 5 Ekim Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 29 Eylül - 5 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Eylül - 5 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, Mars ve Sirius'un kavuşumu, iş hayatında seni daha cesur ve kararlı bir hale getirecek. Yeni projelere girişmek, fikirlerini coşkulu bir şekilde sunmak ve liderlik etmen gereken durumlarda kendini göstermek için mükemmel bir zaman dilimi içerisindesin. Ekip çalışmalarında inisiyatif almak, seni daha görünür kılacak ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmanı hızlandıracak. 

Hafta ortasına geldiğimizde ise Güneş’in Uranüs ile yaptığı kare, kariyerinde beklenmedik gelişmeleri beraberinde getirecek. Planların bir anda değişebilir, projelerde sürpriz aksaklıklar veya fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu süreçte esnek olman, ani değişimlere hızlı bir şekilde adapte olman ve kontrolü bırakabilmen çok önemli olacak. Yaratıcı fikirlerini kullanarak bu dalgalı enerjiyi avantaja çevirebilirsin. Özellikle finansal kararlar, iş ortaklıkları ve uzun vadeli planlar için stratejik adımlar atmak haftanın bu günlerinde kritik önem taşıyacak.

Gelelim aşka! Venüs ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, geçmişten gelen bir ilişkinin izlerini tekrar gündeme getirebilir. Belki eski bir aşkla karşılaşacak, belki de tamamlanmamış bir duygusal meseleyle yüzleşeceksin. Bu hafta, kalbinin hangi yönünü seçmek istediğini anlaman için ideal bir zaman. Geçmişin yüklerinden özgürleşebilir ve yeni bir başlangıca doğru adım atabilirsin. Ya da eskiye dönebilir ve sonunda ona yeniden kavuşabilirsin... Seçim senin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

