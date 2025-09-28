29 Eylül - 5 Ekim Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için bir enerji fırtınası olacak, hazır mısın? Haftanın ilk günlerinde, Mars ve Sirius'un gökyüzünde buluşması seni iş hayatında adeta bir savaşçıya dönüştürecek. Cesaretin ve kararlılığın tavan yapacak, yeni projelere atılmak için can atacaksın. Fikirlerini coşkuyla sunacak ve liderlik etmen gereken durumlarda ışığınla herkesi aydınlatacaksın. Ekip çalışmalarında öne çıkmak, seni daha görünür kılacak ve uzun vadeli hedeflerine jet hızıyla ulaşmana yardımcı olacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, Güneş’in Uranüs ile yaptığı kare, kariyerindeki sakin suyu derinden sarsacak. Planların bir anda değişebilir, projelerde beklenmedik aksaklıklar veya fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu süreçte esnek olman, ani değişimlere hızla adapte olman ve kontrolü bırakabilmen çok önemli olacak. Yaratıcı fikirlerini kullanarak bu dalgalı enerjiyi avantaja çevirebilirsin. Özellikle finansal kararlar, iş ortaklıkları ve uzun vadeli planlar için stratejik adımlar atmak haftanın bu günlerinde hayati önem taşıyacak. Kendine güven ki yıldızların ışığı da seninle olsun! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…