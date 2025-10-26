Sevgili Terazi, gökyüzünün enerjisi bu hafta adeta senin adına çalışıyor. Mars ve Jüpiter arasındaki uyumlu üçgen, fiziksel motivasyonunu tavan yaptırıyor. Ancak bu enerjiyi doğru kullanmak ve dengede tutmak hayati önem taşıyor.

Bir yandan enerjin yüksekken, diğer yandan bedenini dinlemeyi unutmaman gerekiyor. Bu yoğun enerji akışını dengelemek için kısa nefes egzersizlerine yönelmen faydalı olacak. Nefesini derinleştirmek, bedenini ve zihnini sakinleştirecek, aynı zamanda enerjini daha verimli kullanmana yardımcı olacak. Bunun yanı sıra, su tüketimine özellikle dikkat etmez gerekiyor. Su, bedeninin enerji döngüsünü düzenlerken, aynı zamanda şifalandırıcı bir etkiye sahip. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…