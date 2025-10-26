Sevgili Terazi, bu hafta senin için iş ve kariyer hayatında adeta bir çığır açacak. Zira, Mars ve Jüpiter'in enerjisiyle dolup taşan üçgeni, seni cesurca adımlar atmaya ve bilinmeyen yeni ufuklara doğru yelken açmaya teşvik ediyor. Yaratıcı projelerde öncülük etmek ve liderlik rolünü üstlenmek için mükemmel bir zaman. Kim bilir belki de yeni ve heyecan verici fırsatlar kapını çalıyor olabilir. Bu hafta, kararlılık ve azim senin en büyük yardımcıların olacak. Beklenmedik başarıların anahtarı bu ikili olacaklar.

Haftanın ilk günlerinde, özellikle topluluk ve grup çalışmalarında parıldayabilir, adından sıkça söz ettirebilirsin. Ancak haftanın ortasına geldiğimizde, rutinlerin ve planlamaların önemi bir kat daha artıyor. Bu aralar küçük detaylara odaklanmak, işlerin pürüzsüz bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Şimdi enerjini doğru yönlendirirsen, beklediğinden çok daha hızlı ve etkileyici sonuçlar alabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…