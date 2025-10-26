Sevgili Terazi, gökyüzünde aşkın yıldızları Merkür ve Uranüs, birbiriyle kıyasıya bir dansa tutuşmuş durumda. Bu, senin için ne mi anlama geliyor? İlişkilerinde bir anda ortaya çıkan sürprizler ve ani değişimlerin kapıda olduğunu söylüyor.

Bir anda karşına çıkabilecek beklenmedik gelişmeler, duygusal bağlarını yeniden canlandırabilir, aşk ateşini körükleyebilir. Ancak bu süreçte esnek olmanın önemi de büyük. Unutma, bu dönemde sert rüzgarlar esebilir ve bu rüzgarlar karşısında direnç göstermek yerine esnek olmayı tercih etmelisin. Çünkü aksi takdirde, bu beklenmedik rüzgarlar ilişkinin temelini sarsabilir, belki de bir fırtınaya dönüşebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…