Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır mısın? Merkür ile Neptün'ün gökyüzünde oluşturduğu üçgen, duygusal dünyanı daha önce hiç olmadığı kadar derin bir şekilde etkileyecek. Bu etkileşim, belki de bir süredir zihnini kemiren ve geceleri uykularını kaçıran o belirsiz duygusal durumun üzerindeki sis perdesini kaldıracak.

Tam da bu noktada bir süredir beklediğin o romantik konuşma ya da içtenlikle yazılmış bir mesaj, seni tamamen yeni bir duygu durumuna sokabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin bir itiraf, belki de hiç beklemediğin bir teklif... Kim bilir? Ancak şunu unutma, bu hafta aşkta her şey mümkün! İlişkilerde hayal ile gerçek arasındaki dengeyi kurmayı başardığında ise, kalbini şefkatle dolduracak bir bağ oluşacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…