Sevgili Koç, bu hafta Merkür ve Neptün'ün gökyüzünde oluşturduğu üçgenin etkisi altında olacağız. Bu, biraz zihinsel yorgunluk ve kafa karışıklığına neden olabilir. Ama heyecanlanma! Bu durumun üstesinden gelmenin yolları var.

Öncelikle, kısa meditasyonlar yapmayı düşün. Sadece birkaç dakika bile olsa, bu, zihnini sakinleştirecek ve enerjini yeniden toplamana yardımcı olacak. Belki biraz yoga yapmayı bile düşünebilirsin. Hem bedenini hem de zihnin rahatlar ve bu da seni daha huzurlu hissettirir.

Tabii eğer meditasyon veya yoga senin tarzın değilse, belki bir yürüyüşe çıkmayı düşünebilirsin. Havanın tadını çıkar, kuşların cıvıltısını dinle, çiçeklerin kokusunu içine çek. Bu, zihnini dinlendirecek ve enerjini yükseltecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…