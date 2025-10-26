onedio
Koç Burcu right-white
27 Ekim 2025 - 2 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü
26.10.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 27 Ekim - 2 Kasım haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Merkür ve Neptün'ün gökyüzünde oluşturduğu üçgenin etkisi altında olacağız. Bu, biraz zihinsel yorgunluk ve kafa karışıklığına neden olabilir. Ama heyecanlanma! Bu durumun üstesinden gelmenin yolları var.

Öncelikle, kısa meditasyonlar yapmayı düşün. Sadece birkaç dakika bile olsa, bu, zihnini sakinleştirecek ve enerjini yeniden toplamana yardımcı olacak. Belki biraz yoga yapmayı bile düşünebilirsin. Hem bedenini hem de zihnin rahatlar ve bu da seni daha huzurlu hissettirir. 

Tabii eğer meditasyon veya yoga senin tarzın değilse, belki bir yürüyüşe çıkmayı düşünebilirsin. Havanın tadını çıkar, kuşların cıvıltısını dinle, çiçeklerin kokusunu içine çek. Bu, zihnini dinlendirecek ve enerjini yükseltecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

