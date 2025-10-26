Sevgili Koç, bu hafta Mars ve Jüpiter arasındaki dinamik ve güçlü üçgenin enerjisi, seni hedeflerine doğru bir roket gibi fırlatıyor. Bu enerjiyle, cesurca adımlar atmaya ve inandığın işlerde liderlik yapmaya hazırsın. Uzun zamandır beklediğin ve belki de hayalini kurduğun fırsatlar, kararlılığın ve azminle birlikte görünür hale geliyor ve bu durum, çevrendeki insanları da etkileyebilir.

Özellikle yeni ve heyecan verici projelere atılmak, risk almak, senin için büyük bir büyüme potansiyeli oluşturabilir. Şimdi, fikirlerini açıkça ve cesurca savunmaktan çekinme; çünkü evren seninle birlikte. Hafta ortasında ise Merkür’ün Yay burcundaki hareketi, vizyonunu genişletiyor ve farklı alanlara yönelme isteği uyandırıyor. Uluslararası bağlantılar kurmak, dijital platformlarda daha aktif olmak gibi düşünceler aklına gelebilir. Bu fikirlere sakın hayır deme!

Peki kalbin ne diyor? Söz konusu aşk olduğunda Merkür ile Neptün üçgeniyle duygusal derinliklerine doğru bir yolculuk başlıyor... Bir süredir zihnini meşgul eden ve belki de uykularını kaçıran duygusal bir belirsizlik, sonunda netlik kazanıyor. Romantik bir konuşma veya içten bir mesaj, seni bambaşka bir duygu durumuna sokabilir. İlişkinde hayal ve gerçek arasındaki dengeyi kurduğunda ise kalbini şefkatle dolduracak bir bağ oluşacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…