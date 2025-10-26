onedio
Terazi Burcu right-white
27 Ekim 2025 - 2 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 27 Ekim - 2 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 27 Ekim - 2 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için iş ve kariyer alanında adeta bir dönüm noktası olacak. Mars ve Jüpiter'in enerjik üçgeni, seni cesur adımlar atmaya ve yeni ufuklara yelken açmaya teşvik ediyor. Yaratıcı projelerde liderlik rolü üstlenmeye ne dersin? Kim bilir belki de yeni fırsatlar seni bekliyordur. Kararlılık ve azim, bu hafta senin en büyük destekçilerin. Beklenmedik başarıların anahtarı olacaklar. 

Hafta başında özellikle topluluk ve grup çalışmalarında parıldayabilir, adından söz ettirebilirsin. Ama haftanın ortasına geldiğimizde, rutinlerin ve planlamaların önem kazanıyor. Küçük detaylara odaklanmak, işlerin akışını sorunsuz hâle getirecek. Enerjini doğru yönlendirdiğinde, beklediğinden çok daha hızlı sonuçlar alabilirsin.

Bakalım, aşktan ne haber! Bu hafta aşkın enerjisi Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığından. Bu da ilişkilerde sürprizlere ve ani değişimlere işaret ediyor... Beklenmedik gelişmeler, duygusal bağları tazeleyebilir. Ancak bu süreçte esnek olman gerekiyor. Zira aksi takdirde, beklenmedik sorunlar ilişkini sarsabilir. Her an her şeye hazır olmak ise kalp kırıklıklarının önüne geçebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

