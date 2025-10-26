Sevgili Terazi, bu hafta senin için iş ve kariyer alanında adeta bir dönüm noktası olacak. Mars ve Jüpiter'in enerjik üçgeni, seni cesur adımlar atmaya ve yeni ufuklara yelken açmaya teşvik ediyor. Yaratıcı projelerde liderlik rolü üstlenmeye ne dersin? Kim bilir belki de yeni fırsatlar seni bekliyordur. Kararlılık ve azim, bu hafta senin en büyük destekçilerin. Beklenmedik başarıların anahtarı olacaklar.

Hafta başında özellikle topluluk ve grup çalışmalarında parıldayabilir, adından söz ettirebilirsin. Ama haftanın ortasına geldiğimizde, rutinlerin ve planlamaların önem kazanıyor. Küçük detaylara odaklanmak, işlerin akışını sorunsuz hâle getirecek. Enerjini doğru yönlendirdiğinde, beklediğinden çok daha hızlı sonuçlar alabilirsin.

Bakalım, aşktan ne haber! Bu hafta aşkın enerjisi Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığından. Bu da ilişkilerde sürprizlere ve ani değişimlere işaret ediyor... Beklenmedik gelişmeler, duygusal bağları tazeleyebilir. Ancak bu süreçte esnek olman gerekiyor. Zira aksi takdirde, beklenmedik sorunlar ilişkini sarsabilir. Her an her şeye hazır olmak ise kalp kırıklıklarının önüne geçebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…