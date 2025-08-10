onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Ağustos - 17 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta finansal hayatınla ilgili birçok gelişme seni bekliyor. Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, finansal konularda belirsizliklerden sıyrılıp planlarında netleşme sağlayabileceksin. Haftanın ilk günlerinde ortaklıkla ilgili işleri, anlaşmalar ve imzalar konusunda daha rahat bir ilerleme kaydedebilirsin.

İlerleyen günlerde Satürn ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık ise yatırımlarını güvence altına almanı sağlarken, aynı zamanda yeni fırsatları kucaklaman için de kapıları aralayacaktır. Bu noktada hafta ortasına doğru enerjisi yükselen Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu, sürpriz bir ödeme, bonus veya gelir artışıyla seni şaşırtabilir. Bu beklenmedik şansı doğru değerlendirirsen, bu ay içinde maddi anlamda sağlam bir temel oluşturabilirsin. Bunun için gerektiğinde eski bağlantılarını da kullanmayı unutma. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatında bu hafta tutkular ön planda olacak. Merkür ile Mars'tan aldığın enerjiyle mevcut ilişkinde partnerinle arandaki bağın derinleştiğini hissedeceksin. Tensel temas kadar ruhsal anlamda da bağlanma süreçleri aşkta derinleşmeyi sağlayabilir. Tabi eğer bekar bir Terazi burcuysan, kendini güçlü bir çekim hissi ile yeni biriyle yakınlaşırken bulabilirsin. Beklenmedik bir aşka hazır olsan iyi edersin... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

