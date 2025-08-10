onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
11 Ağustos - 17 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatında tutkuların ön planda olduğunu göreceksin. Gökyüzündeki enerjilerin seni sarmalayacağı bu dönemde, Merkür ile Mars'ın birleşen enerjileri, mevcut ilişkinde partnerinle olan bağının daha da güçlenmesine yardımcı olacak. İşte bu noktada, sadece fiziksel anlamda değil, duygusal ve ruhsal anlamda da bir bağlanma süreci yaşayacaksın. 

Öte yandan eğer bekar bir Terazi burcuysan, bu hafta kendini beklenmedik bir çekim hissi içinde bulabilirsin. Bu, yeni bir kişiye doğru seni çeken bir güç olabilir. Yani beklenmedik bir aşka adım atma ihtimalin oldukça yüksek. Bu yüzden, kendini bu yeni aşka hazırlamanda ve tutkulu yakınlaşmalara açık olmadan fayda var. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Terazi burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın