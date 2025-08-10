11 Ağustos - 17 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatında tutkuların ön planda olduğunu göreceksin. Gökyüzündeki enerjilerin seni sarmalayacağı bu dönemde, Merkür ile Mars'ın birleşen enerjileri, mevcut ilişkinde partnerinle olan bağının daha da güçlenmesine yardımcı olacak. İşte bu noktada, sadece fiziksel anlamda değil, duygusal ve ruhsal anlamda da bir bağlanma süreci yaşayacaksın.

Öte yandan eğer bekar bir Terazi burcuysan, bu hafta kendini beklenmedik bir çekim hissi içinde bulabilirsin. Bu, yeni bir kişiye doğru seni çeken bir güç olabilir. Yani beklenmedik bir aşka adım atma ihtimalin oldukça yüksek. Bu yüzden, kendini bu yeni aşka hazırlamanda ve tutkulu yakınlaşmalara açık olmadan fayda var. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…