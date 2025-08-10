11 Ağustos - 17 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta gökyüzünde bir hareketlilik başlıyor... Bu da senin hayatına doğrudan yansıyor. Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte enerjin artıyor. Her an hareket etme arzusu ile dolduğun bu süreci bedensel anlamda hareketlilikle dengelemelisin. Böylece omurga sağlığın açısından doğru başlangıçlar yapabilir, duruşunu düzeltme şansı bulabilirsin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu senin tatlı krizlerini tetikleyebilir. Bu kavuşum, tatlılara olan düşkünlüğünü daha da artırabilir. Ancak dikkat et, bu durum kan şekerin üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yani beslenme alışkanlıkların sağlığın için olumlu başladığın haftanın motivasyonunu düşürebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…