11 Ağustos - 17 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta gökyüzünde bir hareketlilik başlıyor... Bu da senin hayatına doğrudan yansıyor. Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte enerjin artıyor. Her an hareket etme arzusu ile dolduğun bu süreci bedensel anlamda hareketlilikle dengelemelisin. Böylece omurga sağlığın açısından doğru başlangıçlar yapabilir, duruşunu düzeltme şansı bulabilirsin. 

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu senin tatlı krizlerini tetikleyebilir. Bu kavuşum, tatlılara olan düşkünlüğünü daha da artırabilir. Ancak dikkat et, bu durum kan şekerin üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yani beslenme alışkanlıkların sağlığın için olumlu başladığın haftanın motivasyonunu düşürebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

