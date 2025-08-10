11 Ağustos - 17 Ağustos Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta Merkür retro sona eriyor... İşte bu sayede zihinsel bulanıklığın yerini adeta kristal berraklığına bırakıyor. Ancak, bu durum bir yandan da iletişim trafiğinin yoğunlaşmasına sebep olabilir. Tam da bu noktada seni sağlığınla ilgili uyarmalıyız. Çünkü hızlı tempo, baş ağrılarına ve boyun gerginliğine neden olabilir, bu yüzden kendine biraz mola vermelisin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Jüpiter'in gökyüzünde bir araya gelmesiyle enerjin yeniden tavan yapacaktır. Kendini tazelenmiş ve yenilenmiş gibi hissetsen de enerjini dengeli kullanmalısın. Bu hafta temponu biraz düşürerek enerjini şifa bulmak için kullanabilir ve kronikleşmeye yüz tutan baş ve boyun ağrılarından bile kurtulabilirsin. Yeter ki kendine durmak için fırsat tanı. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…