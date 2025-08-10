11 Ağustos - 17 Ağustos Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Koç, enerji dolu bir haftaya hazırlan! Gökyüzünde yaşanan hareketlilik, hayatının her köşesine olumlu bir şekilde yansıyacak. Üstelik, Merkür'ün geri hareketinin son bulmasıyla, uzun zamandır beklediğin o haber nihayet kapına dayanacak. Bu durum, iş hayatında iletişim kanallarının yeniden açılacağına işaret ediyor. Haftanın ilk günlerinden itibaren yarım kalan projelerini tamamlamak, bekleyen görüşmelerini gerçekleştirmek için enerjini toparla. Gerisi, tıpkı bir çorap söküğü gibi akıp gelecek.

Haftanın enerjisi üzerinde belirleyici olacak bir diğer astrolojik olay ise Satürn ile Uranüs arasındaki altmışlık. Bu yenilikçi ama aynı zamanda güvenli adımlar atmaya teşvik eden kozmik enerji, kariyer planlarını yeniden yapılandırmak için seni motive edecek. Artık yeni bir iş, yeni bir proje veya yeni bir iş ortağı seni bekliyor olabilir. Hafta ortasında ise Venüs ile Jüpiter'in kavuşumu, maddi konularda şans kapılarını sonuna kadar açacak. Belki de kazançlı bir iş teklifiyle karşılaşacak, belki de gelirinde beklenmedik bir artış yaşayacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…