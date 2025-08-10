11 Ağustos - 17 Ağustos Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koç, enerjik bir haftaya başlamaya hazır ol! Zira, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik de hayatına bir hayli olumlu yansacak. Hatta, Merkür retronun sona ermesiyle nihayet beklediğin o haber gelecek. Bu durum özellikle iş hayatında iletişim kanallarının yeniden açılacağını müjdeliyor. Haftanın başından itibaren yarım kalan projelerini hızla toparlaman, bekleyen görüşmelerini gerçekleştirmen önemli. Gerisi ise çorap söküğü gibi gelecek.

Tam da bu noktada haftanın enerjisini şekillendirecek bir diğer astrolojik olaysan söz etmeliyiz: Satürn ile Uranüs altmışlığı! Yenilikçi ama aynı zamanda güvenli adımlar atmaya teşvik eden bu kozmik enerji, kariyer planlarını yeniden yapılandırmanı sağlayacak. Artık yeni bir iş, yeni bir proje veya yeni bir iş ortağı seni bekliyor. Hafta ortasında ise Venüs ile Jüpiter kavuşumu, maddi konularda şans kapısını aralıyor. Kazançlı bir iş teklifi veya gelir artışı ile hayatın değişmek üzere olabilir!

Aşk hayatına gelirsek, bu hafta sosyal çevrenden biriyle keyifli bir yakınlaşma gündeme gelebilir. Satürn'ün haftaya yayılan enerjisi ve sona eren Merkür retro ise mevcut ilişkilerde, daha neşeli ve keyifli paylaşımlarla dolu günlerin habercisi. Belki de uzun zamandır planladığın bir tatili gerçekleştirebilir, sevdiğin kişiyle keyifli anılar biriktirebileceğin bir yolculuğa çıkabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…