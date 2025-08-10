11 Ağustos - 17 Ağustos Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça renkli ve heyecan verici olacak gibi görünüyor. Etrafında bulunan ve sosyal çevrenin bir süredir üyesi ile aranda hoş bir yakınlaşma yaşanabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin bir gelişme bu hafta gerçekleşebilir. Tabii bu, bir dostunla daha derin bir bağ kurma fırsatı da olabilir; bir flörtün daha ciddi bir boyuta taşınması anlamına da gelebilir.

Bunun yanı sıra, Satürn'ün haftaya yaydığı enerji ve nihayet sona eren Merkür retro, mevcut ilişkilerin üzerine de yeni bir ışık tutabilir. Şimdi, daha neşeli ve keyifli paylaşımlarla dolu günler sizi bekliyor... Bu enerji, birlikte geçirdiğiniz zamanı daha da değerli kılacak ve hiç beklemediğin sürprizlerle karşılaşabileceğin bir dönemin habercisi olacak. Tam da bu noktada uzun zamandır planladığın bir tatil nihayet gerçekleşebilir. Sevdiğin kişiyle birlikte unutulmaz anılar biriktirebileceğin, belki de hayatının en güzel yolculuklarından birine çıkabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…