11 Ağustos - 17 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta finansal manzaranın tamamen değişeceği bir döneme giriyorsun. Merkür retronun sona ermesiyle birlikte, finansal belirsizliklerin üstesinden gelip para konularında daha net ve sağlam planlar yapabileceğin bir dönem seni bekliyor. Haftanın ilk günlerinde, ortaklıkla ilgili işlerin, anlaşmaların ve imzaların üzerine daha rahatça eğilebilir, belki de uzun zamandır beklediğin bir anlaşmayı sonuçlandırabilirsin.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Satürn ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, yatırımlarını güvence altına almanı sağlayacak ve yeni fırsatları kucaklaman için kapıları sonuna kadar açacak. Bu süreçte, hafta ortasına doğru enerjisi yükselen Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu, sürpriz bir ödeme, bonus veya gelir artışıyla seni mutlu edebilir. Bu beklenmedik şansı doğru değerlendirerek, bu ay içinde maddi anlamda sağlam bir temel oluşturabilirsin. Bunun için gerektiğinde eski bağlantılarını da kullanmayı unutma, çünkü onlar senin için değerli kaynaklar olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

