10 Kasım - 16 Kasım Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 10 Kasım - 16 Kasım haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde sindirim ve dolaşım sistemin biraz yavaş çalışabilir. Bu durum seni biraz halsiz hissettirebilir, ama endişelenme. İçe dönük aktivitelerle bu durumu dengeleyebilirsin. Belki bir kitap okuyabilir, meditasyon yapabilir ya da sadece kendi başına kaliteli zaman geçirebilirsin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, yoğun zihinsel tempo baş ve boyun bölgende baskı hissi yaratabilir. Bu durum seni biraz strese sokabilir, fakat bu durumun geçici olduğunu unutma. Belki bir doğa yürüyüşüne çıkabilir, bisiklete binebilir ya da sadece parkta biraz zaman geçirebilirsin. Bu aktiviteler, hem bedenini hem de zihnini yeniden canlandıracak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
