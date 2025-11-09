Sevgili Oğlak, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde sindirim ve dolaşım sistemin biraz yavaş çalışabilir. Bu durum seni biraz halsiz hissettirebilir, ama endişelenme. İçe dönük aktivitelerle bu durumu dengeleyebilirsin. Belki bir kitap okuyabilir, meditasyon yapabilir ya da sadece kendi başına kaliteli zaman geçirebilirsin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, yoğun zihinsel tempo baş ve boyun bölgende baskı hissi yaratabilir. Bu durum seni biraz strese sokabilir, fakat bu durumun geçici olduğunu unutma. Belki bir doğa yürüyüşüne çıkabilir, bisiklete binebilir ya da sadece parkta biraz zaman geçirebilirsin. Bu aktiviteler, hem bedenini hem de zihnini yeniden canlandıracak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…