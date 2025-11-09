onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 10 Kasım - 16 Kasım Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 10 Kasım - 16 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzü bir hayli hareketli! Güneş ile Jüpiter, uyumlu bir üçgen açı oluşturuyor ve bu durum, aşk hayatında derin bir şefkat enerjisi yaratıyor. Bu enerji, sevgi dolu kalbini daha da ısıtacak ve romantik duygularını kabartacak.

Ciddi ilişkilerde olan Oğlak burçları, bu hafta bağlılık duygusunu daha da güçlü hissedecekler. Sevdiğin kişiye karşı olan hislerinin derinliği, bu hafta daha da artacak ve ilişkinde yeni bir sayfa açabileceksin. Birlikte yaşama fikri ya da ortak hayaller kurma düşüncesi, belki de hiç olmadığı kadar aklına yakın olabilir.

Tabii eğer bekarsan ve uzun süreli bir ilişki arayışındaysan, bu hafta etrafındaki kişilere kulak ver. Belki de seni hayatının aşkıyla tanıştıracak olan kişi, çok da uzağında değil. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Oğlak burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın