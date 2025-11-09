Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzü bir hayli hareketli! Güneş ile Jüpiter, uyumlu bir üçgen açı oluşturuyor ve bu durum, aşk hayatında derin bir şefkat enerjisi yaratıyor. Bu enerji, sevgi dolu kalbini daha da ısıtacak ve romantik duygularını kabartacak.

Ciddi ilişkilerde olan Oğlak burçları, bu hafta bağlılık duygusunu daha da güçlü hissedecekler. Sevdiğin kişiye karşı olan hislerinin derinliği, bu hafta daha da artacak ve ilişkinde yeni bir sayfa açabileceksin. Birlikte yaşama fikri ya da ortak hayaller kurma düşüncesi, belki de hiç olmadığı kadar aklına yakın olabilir.

Tabii eğer bekarsan ve uzun süreli bir ilişki arayışındaysan, bu hafta etrafındaki kişilere kulak ver. Belki de seni hayatının aşkıyla tanıştıracak olan kişi, çok da uzağında değil. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…